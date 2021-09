Disclaimer

LYNX Lufthansa: Ist das der ganz große Coup? Die Katze ist aus dem Sack. Am Sonntag gab die Lufthansa die Details zu der bereits angekündigten Kapitalerhöhung bekannt. Insgesamt will man 2,14 Mrd. Euro einsammeln, um Staatshilfen zurückzuzahlen. An der Börse hat das ein Kursfeuerwerk ausgelöst.