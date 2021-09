Valneva: Jetzt spricht der CEO!

Bei Valneva ging es in den vergangenen Tagen drunter und drüber. Nach positiven Studienergebnissen schoss der Aktienkurs in der zweiten August-Hälfte regelrecht nach oben und konnte sich in nur 14 Tagen verdoppeln. Doch nach einem geplatzten Liefer-Deal mit Großbritannien stürzte der Kurs genauso schnell wieder ab. Jetzt äußert sich der Valneva-CEO zu dem geplatzten Deal und skizziert eine gigantische Perspektive…

Denn Valneva führt nach wie vor Gespräche mit der Europäischen Kommission über Liefervereinbarung in beträchtlicher Größenordnung, gab der CEO Thomas Lingelbach zu Protokoll. Außerdem sei es gelungen, weitere Jugendliche zwischen 12 und 17 Jahren für eine groß angelegte Phase-III-Studie in Großbritannien zu rekrutieren. Da auch diese Studienergebnisse im sogenannten rollierenden Verfahren direkt an die zuständigen Arzneimittelbehörden übermittelt werden, könnte die Zulassung noch in diesem Jahr erfolgen.

