Skymetrix ernennt neuen CEO

BRAUNSCHWEIG, Deutschland, 10. Mai 2022 /PRNewswire/ -- Der Spezialist für Treibstoff- und Kostenmanagement in der Luftfahrt, Skymetrix, hat einen neuen CEO ernannt, der das Unternehmen durch die nächste spannende Phase führen wird: Michael Scheidler. Michael begann seine Karriere bei Lufthansa und hatte leitende Positionen bei Thomas Cook, Rivus Fleet Solutions und EO Charging - einem der am schnellsten wachsenden Unternehmen Europas - inne. Darüber hinaus verfügt er über Fachwissen in den Bereichen Umstrukturierung und datengesteuerte Analytik.







Skymetrix ist aus der Fusion von FuelPlus und Airpas im vergangenen Jahr hervorgegangen und bereitet sich nun auf ein großes Wachstum vor, da es seine neue Plattform der nächsten Generation noch in diesem Jahr auf den Markt bringen will. Der ehemalige Geschäftsführer von FuelPlus, Klaus-Peter Warnke, wechselt in den Beirat des Unternehmens.