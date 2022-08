Stuttgart (dts Nachrichtenagentur) - Die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) zieht ihre Behauptung zurück, seit 2021 vollständig klimaneutral zu sein. Das Kreditinstitut hatte angegeben, unvermeidbare Emissionen über das Investment in den Arbaro-Aufforstungsfund zu kompensieren und damit "vollständig klimaneutral" zu sein.Allerdings hat die Bank dabei offenbar gängige Kriterien der Kompensation nicht beachtet, schreibt die Wochenzeitung "Die Zeit". Die LBBW gab nun zu: Die Behauptung, klimaneutral zu sein, sei "so nicht zu halten". Schon in ihren jüngsten Berichten hätten sie den Begriff nicht mehr verwendet.Nun ist er ganz von der Website verschwunden, die Bank zieht ihn zurück, schreibt die "Zeit".