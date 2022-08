Studie Bürger finanzieren Kleidung und Urlaub zunehmend auf Kredit

Foto: Angebote in einem Geschäft, über dts Nachrichtenagentur

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Deutschen und insbesondere die junge Generation finanzieren Einkäufe oder Urlaubsreisen häufiger als früher mit einem Ratenkredit. In den vergangenen fünf Jahren hat fast ein Drittel der Bundesbürger (32,7 Prozent) einen solchen Kredit aufgenommen, geht aus einer Umfrage der Postbank hervor, über die die "Welt am Sonntag" berichtet.



Bei einer ähnlichen Umfrage 2014 traf das nur auf jeden fünften zu (20,7 Prozent). Damals lehnten zudem 43,4 Prozent die Aufnahme eines Ratenkredits grundsätzlich ab, inzwischen sind das nur noch 31,3 Prozent. "Nach zwei Jahren Corona-Pandemie mit ihren Einschränkungen in vielen Lebensbereichen ist die Konsumlaune der Verbraucher deutlich gestiegen und wird häufiger auch über einen Ratenkredit finanziert", sagte Jan Wiedei, Leiter des täglichen Bankgeschäfts bei der Postbank.