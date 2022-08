EGF Theramed stellt neuen CEO und Expansionspläne vor

Vancouver, BC, 18. August 2022 - EGF Theramed Health Corp. (CSE:TMED / OTC:EVAHF / FWB: AUHP) (das „Unternehmen“ oder „EGF“) freut sich, Connor Yuen als neuen Chief Executive Officer zu begrüßen. Herr Connor Yuen ist Gründer und Chief Investment Officer von Conquest Capital, einem Private-Equity-Fonds mit Sitz in Vancouver. Er hat diesen Fonds sowohl auf dem öffentlichen als auch auf dem privaten Markt erfolgreich verwaltet. Herr Yuen, der in seiner früheren Tätigkeit als CEO hervorragende Ergebnisse erzielt hat, ist Mitglied des Board of Directors zahlreicher Unternehmen, die Marktkapitalisierungen in Höhe von über CAD 100 Mio. erzielt haben.