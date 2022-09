Celltec Systems erschließt Rohstoffquelle der Zukunft (FOTO)

Lübeck (ots) - Kultivierte Zellen stellen eine neue Rohstoffquelle dar, die die

heutige Industrielandschaft verändern wird. In Lübeck gelang es einem Team aus

Wissenschaftlern des Fraunhofer Institut und Universität - unter Leitung von

Prof. Charli Kruse - die Grundlagenforschung für die Rohstoffquelle der Zukunft

abzuschließen. Nun führt Professor Kruse das Zelltechnik-Projekt bei Celltec

Systems fort - u.a. mit Forschungsaufträgen bei der Universität zu Lübeck und

dem Fraunhofer Institut. Die in Mittelhessen ansässige FML-Familienstiftung

beteiligt sich als Ankerinvestor an dem Lübecker Start-up-Unternehmen.



"Erst durch die gesteuerte Vermehrung, z.B. von tierischen Progenitorzellen,

wird jetzt die industrielle Herstellung von Impfstoffen, Testsystemen,

Nahrungsmitteln wie Fleisch und Fisch, sowie Tiernahrung in ausreichend großen

Mengen möglich", so Kruse.