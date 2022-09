DAX stürzt in Richtung 12.000 Punkte

Fundamental sah es vor dem Hintergrund steigender Zinsen, einer Energiekrise und der bevorstehenden Rezession schon lange sehr trüb für den Deutschen Aktienindex aus. Mit dem Sturz unter das Jahrestief dürfte nun aus technischer Sicht weiterer Verkaufsdruck in den Markt kommen. Dass sich Italien für den politisch rechten Weg entschieden hat, verkommt bei all den Problemen da schon fast zur Nebensache. Hier dürfte die Entwicklung der italienischen Staatsanleihen in den kommenden Tagen darüber entscheiden, ob das Thema für den gesamten Finanzmarkt noch an Relevanz gewinnt. Aktuell bewegt sich der DAX auf die 12.000er Marke zu, Widerstände auf dem Weg dorthin gibt es keine.