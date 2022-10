CFO Survey Herbst 2022: Finanzvorstände sehen starken Abschwung und hohe Unsicherheit

- Die Geschäftsaussichten in Deutschland sinken weiter und nähern sich den Werten der ersten Corona-Welle an.; die Erwartungen für die operativen Margen fallen noch einmal pessimistischer als vor einem halben Jahr aus. - Auch die konjunkturellen Aussichten sehen die Finanzvorstände für Deutschland und die Eurozone sehr pessimistisch, die für USA und China deutlich positiver - Für 2023 bleiben die Inflationserwartungen der Finanzvorstände hoch und liegen auch für 2024 deutlich über den Zielen der Europäischen Zentralbank. - Die wahrgenommene Unsicherheit im ökonomischen Umfeld erreicht die höchsten Werte seit Beginn des CFO Survey im Jahr 2012, wichtigste Risikofaktoren sind Energie - und Lohnkosten sowie nach wie vor der Fachkräftemangel. - In der Folge sind Kostensenkungen die absolut wichtigste Priorität der CFOs, die Beschäftigungsabsichten rutschen in den leicht negativen, die Investitionsabsichten in den deutlich negativen Bereich.

Deutsche Unternehmen haben derzeit wenig Grund für Optimismus - das bestätigen auch die ersten Ergebnisse des im September erhobenen CFO Survey, die ein betrübliches Bild zeichnen: Die 124 befragten Finanzvorständen deutscher Großunternehmen sehen einen weiteren starken Rückgang ihrer Geschäftsaussichten, kaum einer der abgefragten Parameter gibt Anlass zu kurzfristiger Hoffnung.