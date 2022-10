Maiz (dts Nachrichtenagentur) - Eine klare Mehrheit von 55 Prozent der Bundesbürger spricht sich laut einer Umfrage angesichts der Energiekrise für einen Weiterbetrieb der verbliebenen drei Atomkraftwerke auch nach dem April 2023 aus. 36 Prozent aller Befragten plädieren für den zuletzt vereinbarten Regierungskompromiss, wonach die AKWs bis Mitte April abgeschaltet werden sollen, so das "ZDF-Politbarometer", das am Freitag veröffentlicht wurde.Lediglich acht Prozent sind für ein Abschalten zum Jahresende, wie bisher vorgesehen. Die Umfrage wurde von der Forschungsgruppe Wahlen in der Zeit vom 18. bis 20. Oktober 2022 bei 1.389 Wahlberechtigten telefonisch erhoben.