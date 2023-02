Wirtschaft Dax am Mittag weiter in Gewinnzone - Anleger verhalten optimistisch

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax hat sich am Dienstag nach einem verhaltenen Start bis zum Mittag etwas deutlicher in den grünen Bereich bewegt. Gegen 12:40 Uhr stand der Index bei 15.455 Punkten und damit weiter 0,4 Prozent über dem Handelsschluss am Vortag.