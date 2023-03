Britische Notenbank würde Schweizer Bankenfusion billigen

London (dts Nachrichtenagentur) - Die britische Notenbank würde eine Übernahme der angeschlagenen Schweizer Großbank Credit Suisse durch den Konkurrenten UBS einem Medienbericht zufolge unterstützen. Die Bank of England habe dies ihren internationalen Partnern sowie der UBS signalisiert, berichtet Sky News.Die Spekulationen über eine Fusion der größten mit der zweitgrößten Schweizer Bank hatten über das Wochenende deutlich an Fahrt aufgenommen. Im Raum steht eine komplette oder teilweise Übernahme der Credit Suisse durch die UBS. Die Schweizer Regierung soll hinter den Plänen stehen, die Verhandlungen gestalteten sich Medienberichten zufolge allerdings schwierig. Die Gespräche wurden demnach auch am Sonntag mit Hochdruck fortgesetzt.Ziel ist es dem Vernehmen nach, noch vor der Öffnung der Börsen am Montag zu einer Lösung zu kommen.