Wirtschaft Dax legt erneut deutlich zu - Inflationsrückgang macht Hoffnung

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax erneut deutlich zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.522 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 1,3 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Von Anlegern wurde insbesondere der Rückgang der Inflation in Deutschland positiv aufgenommen. Am Nachmittag hatte das Statistische Bundesamt mitgeteilt, dass der Anstieg der Verbraucherpreise in Deutschland sich im März wie erwartet auf 7,4 Prozent abgeschwächt habe. Unter Anlegern scheint die schlechte Stimmung der letzten Tage nun überwunden zu sein.