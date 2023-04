Wechsel im Vorstand der ProSiebenSat.1 Media SE

Unterföhring, 27. April 2023. Der Aufsichtsrat der ProSiebenSat.1 Media SE hat

heute einen Wechsel im Amt des Finanzvorstands beschlossen: Martin Mildner (53)

übernimmt zum 1. Mai 2023 das Amt des Finanzvorstands. Zuletzt war er

Finanzvorstand der im MDAX notierten United Internet AG und hatte die

Konzerntochter IONOS erfolgreich an die Börse gebracht. Zuvor war Mildner

langjähriger General Counsel und M&A-Chef der Hamburger Otto Group, bei der er

unter anderem für den Aufbau und die Vorbereitung des im Jahr 2021 erfolgten

Börsengangs von About You, einem der erfolgreichsten europäischen

eCommerce-Unternehmen, verantwortlich gewesen ist. Begonnen hatte er seine

Karriere als Anwalt und Steuerberater zunächst bei KPMG und später als Partner

bei Heuking Kühn Lüer Wojtek, bevor er 2007 auf die Unternehmensseite wechselte.



Ralf Peter Gierig (57), bisher Vorstandsmitglied & Finanzvorstand der

ProSiebenSat.1 Media SE, hat sein Amt heute in gegenseitigem Einvernehmen mit

dem Aufsichtsrat niedergelegt. In den letzten 20 Jahren bei ProSiebenSat.1 hat

Ralf Peter Gierig den Finanzbereich maßgeblich geprägt, die Gruppe erfolgreich

am Kapitalmarkt positioniert und vor allem die Finanzierung von ProSiebenSat.1

stabil und langfristig aufgestellt.