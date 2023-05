Renditechancen durch ambitionierte Klimaziele

Nach dem Europäischen Klimagesetz müssen die EU-Länder ihre Netto-Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent senken. Zuvor wurde eine Reduktion um 40 Prozent angestrebt. Bis zum Jahr 2050 will die EU sogar die vollständige Klimaneutralität erreichen. Ebenfalls ambitionierter geworden sind die Planungen für den Anteil der erneuerbaren Energien am gesamten ⁠Endenergieverbrauch. Der war für 2030 auf 30 Prozent festgelegt worden, soll jetzt aber auf 42,5 Prozent gesteigert werden. Um das zu erreichen, müssen die Ausbauraten deutlich steigen und die Genehmigungsprozesse beschleunigt werden.

Deutschland will 80 Prozent erneuerbare Energie

In Deutschland soll der Stromverbrauch auf Wunsch der Bundesregierung bis 2030 sogar zu 80 Prozent aus Erneuerbaren Energien stammen. Unterm Strich rechnen Branchenkenner damit, dass hierfür etwa dreimal so viele Wind- und Solaranlagen notwendig sind im Vergleich zu heute. Denn die Nachfrage nach grünem Strom ist in den vergangenen Monaten explodiert. Ein Ende dieses Trends scheint mit Blick auf die politischen Ziele nicht in Sicht. Vor diesem Hintergrund lohnt sich ein Blick auf ausgewählte Branchenplayer, die von dieser sich abzeichnenden Entwicklung profitieren könnten.

Hohe Investitionen für eine goldene Zukunft

Der Solar- und Windparkbetreiber Encavis hat im April einen konkreten mittelfristigen Ausblick gewagt. Bis zum Jahr 2027 will der Ökostromproduzent ein Gesamtportfolio von 8 Gigawatt erreichen sowie einen Umsatz von 800 Mio. und ein EBITDA von 520 Mio. Euro generieren. Dafür muss Geld in die Hand genommen werden. Deshalb wird für das extrem starke Jahr 2022 auch keine Dividende ausgeschüttet. Das kam an der Börse zunächst nicht so gut an. Mittlerweile hat sich der Aktienkurs aber wieder stabilisiert. Die Analysten der DZ BANK rechnen mit einer positiven Zukunft des Unternehmens und versehen die Aktie mit einem fairen Wert von 24 Euro.

Discount-Zertifikat auf Encavis

Für Anleger, die Encavis in den kommenden Monaten zumindest eine moderate Aufwärtsbewegung zutrauen, könnten Discount-Zertifikate eine interessante Option sein. Das Discount-Zertifikat der DZ BANK auf Encavis mit der WKN DJ0UTT läuft bis zum 22. März 2024. Das Produkt bietet Anlegern gegenüber dem Direktinvestment in die Aktie aktuell einen spürbaren Abschlag und ermöglicht dadurch eine attraktive Laufzeitrendite. Einzige Voraussetzung: Die Aktie notiert am finalen Bewertungstag (15. März 2024) auf oder über dem Cap von 16 Euro. Dann können Anleger die vollen Ertragschancen des Discount-Zertifikats ausschöpfen. Auf der anderen Seite ist auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich, etwa dann, wenn der Wert des zugrundeliegenden Basiswerts auf null fallen sollte.

Komplettanbieter Made in Germany

Einen fulminanten Start in das laufende Jahr hat SMA Solar hingelegt. Noch im Januar wurden die ursprünglichen Jahresziele nach oben revidiert. Die hohe Nachfrage nach Photovoltaik-Anlagen pusht die Umsätze des Herstellers von Wechselrichtern, der sich am Markt mittelfristig als „innovatives Energiewendeunternehmen“ etablieren will. Zugute kommt den Hessen die im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich verbesserte Lieferfähigkeit von Halbleitern und anderen wichtigen Bauteilen. Als Anbieter von Komplettlösungen ist es zudem möglich, höhere Preise durchzusetzen. Auch der zunehmende Wunsch vieler Kunden nach in Deutschland hergestellten Produkten könnte sich positiv auf die Geschäftsentwicklung des Unternehmens auswirken.

Discount-Zertifikat auf SMA Solar

Nach einer starken Kursentwicklung in den vergangenen Monaten könnte die Aktie nun womöglich mal wieder eine Atempause gebrauchen. Discount-Zertifikate mit einem etwas defensiveren Cap bieten auch in einem solchen Szenario vielversprechende Renditechancen. Bei dem bis zum 22. März 2024 laufenden Discount-Zertifikat der DZ BANK auf SMA Solar mit der WKN DJ08TK können Anleger eine attraktive Laufzeitrendite erzielen, wenn die Aktie am finalen Bewertungstag (15. März 2024) auf oder über dem Cap von 76,00 Euro notiert. Auch hier ist ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals möglich, etwa dann, wenn der Wert des zugrundeliegenden Basiswerts auf null fallen sollte, oder der Emittent den Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund von Insolvenz oder behördlicher Anordnung nicht nachkommen kann.

