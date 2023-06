Anlass der Studie: Initiation

BIKE24 schaltet hoch



Die BIKE24 Holding AG ist der führende Online-Händler im Bereich Radsport in Europa. Das 2002 in Dresden gegründete Unternehmen verkauft die mehr als 77.000 Produkte von namhaften Herstellern (z.B. Specialized) an knapp eine Million Kunden aus über 80 Ländern.



Seit seiner Erfindung erfreut sich das Fahrrad einer zunehmenden Beliebtheit als Fortbewegungsmittel. Im Jahr 2022 wurden weltweit rund 250 Mio. Fahrräder verkauft, davon etwa 4,6 Mio. Stück im drittgrößten Absatzmarkt Deutschland. Das Marktvolumen, welches je nach Klassifizierung auch Zubehör und Bekleidung umfasst, lag in 2022 in Europa bei knapp 20 Mrd. Euro und sollte aufgrund des ungebrochenen Trends von E-Bikes sowie den ökonomischen, ökologischen und gesundheitlichen Vorteilen des Fahrradfahrens in den kommenden Jahren ein Wachstum von durchschnittlich 6,4% p.a. bis 2025e verzeichnen.



In dem kompetitiven Marktumfeld differenziert sich BIKE24 insbesondere durch das umfangreichste Sortiment in Kombination mit dem ausgezeichneten Kundenservice, der exzellenten Logistik sowie der hohen Warenverfügbarkeit (>90% des Sortiments). Dass diese Wettbewerbsvorteile von den Kunden wahrgenommen und geschätzt werden, zeigt sich nicht nur an der eindrucksvollen Top Line-Entwicklung (CAGR 2019-2022: 24,0% vs. Markt 8,0%), sondern auch an einem NPS von über 70 sowie der Wiederkaufrate von knapp 70%. Dadurch gelingt es BIKE24, den Wachstumskurs trotz signifikant geringerer Werbekosten als der direkte Wettbewerber SIGNA Sports United N.V. realisieren zu können.



Wir gehen davon aus, dass die Gruppe nach der aktuell noch von Rabattschlachten belasteten Umsatz- und Ergebnisentwicklung ab der zweiten Jahreshälfte 2023 wieder einen Gang hochschalten wird. Entsprechend erwarten wir ein durchschnittliches Wachstum von 14,1% p.a. bis 2026. Neben dem Rückenwind der allgemein positiven Markttrends sollte hierbei die weitere Lokalisierung des Angebots (Abbildung der gesamten Customer Journey in der jeweiligen Landessprache) den wesentlichen Wachstumstreiber der Top Line darstellen. So konnte das Unternehmen hier trotz der erschwerten Rahmenbedingungen die Erlöse in 2022 dreistellig auf 28,3 Mio. Euro steigern und mit diesem Konzept folglich spürbare Marktanteile in Spanien, Frankreich, Italien hinzugewinnen. Darüber hinaus dürfte die sukzessive Normalisierung des Preisniveaus den von uns erwarteten Anstieg der Rohertragsmarge zur Folge haben und zudem zur Rückkehr hoher einstelliger EBITDA-Margen in 2025 führen.



Nachdem die Aktie aufgrund der enttäuschenden operativen Entwicklung im Vergleich zu den u.E. überhöhten Erwartungen im Rahmen des IPO in 2021 zurecht unter die Räder gekommen ist, sehen wir die Aktie auf dem aktuellen Niveau im Hinblick auf die visiblen Cashflow-Perspektiven als nicht fair gepreist an. Unser DCF-Modell indiziert einen fairen Wert je Aktie von 4,50 Euro, der zudem vom Peergroup-Vergleich gestützt wird. Insbesondere den signifikanten Abschlag zum börsennotierten Wettbewerber SIGNA Sports United halten wir aufgrund der u.E. besseren operativen Performance von BIKE24 für nicht gerechtfertigt.



Fazit: Die solide Wettbewerbsposition und die sich abzeichnende Rückkehr auf ein attraktives Profitabilitätsniveau sehen wir im aktuellen Kurs nicht ausreichend reflektiert, weshalb wir die Aktie mit einer Kaufempfehlung in unsere Coverage aufnehmen (Kursziel: 4,50 Euro).







