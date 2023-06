Erfindet Nvidia die Welt wirklich neu?

Der US-Aktienmarkt liegt in Trümmern und floriert zugleich. Die magischen zwei Buchstaben für Kursexplosionen lauten K und I. Wie lange geht es gut?

Wenn ein Konzern seinen Marktwert innerhalb weniger Wochen um 500 Milliarden US-Dollar steigert und in den Club der Billionenbewertungen vorstößt, dann muss einiges passiert sein. Oder ein riesengroßer Hype entfacht, der einer Korrektur bedarf. „KI lautet die Formel für Kursgewinne 2023“, findet Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Und fügt zugleich an, dass „danach allerdings wenig zu holen ist bei amerikanischen Aktien“. Die Statistik stützt dies. Der Russell 2000, ein sehr breiter Aktienindex, liegt weiterhin im Bärenmarkt. Die sogenannte Marktbreite sieht desaströs aus. „Im Grund ist das Jahr 2023 eine Story von Nvidia, Meta, Netflix, Alphabet, C3 und ein paar weiteren Aktien. Das war es auch schon“, so Analyst Molnar.