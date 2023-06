Pacific Green schließt Transaktion für den Verkauf seines 99-MW-Batterieprojekts Richborough Energy Park für 74 Millionen GBP (93 Millionen USD) ab

DOVER, DE / ACCESSWIRE / 28. Juni 2023 / Pacific Green Technologies, Inc. („Pacific Green“), (OTCQB: PGTK) gibt bekannt, dass das Unternehmen 100 % der Aktienanteile an der Firma Pacific Green Battery Energy Parks 1 Limited („PGBEP1“) für 74 Millionen GBP (93 Millionen USD) an den Energiewendefonds Sosteneo Fund 1 HoldCo S.à.r.l. verkauft hat.

PGBEP1 ist die Dachgesellschaft der 100-%-Tochtergesellschaft Richborough Energy Park Limited, die das 99-MW-Batteriespeichersystem („BESS“) von Pacific Green im Richborough Energy Park („REP“) betreibt, das im Spätsommer dieses Jahres in Betrieb gehen wird.

Scott Poulter, der CEO von Pacific Green, erklärt: „Der Verkauf von Richborough Energy Park bietet Pacific Green die entsprechende Plattform, um mit seinem Geschäftszweig Battery Park nun auch auf internationaler Ebene zu wachsen. Dies ist ein wirklich spannender Zeitpunkt für das Unternehmen und wir sind stolz darauf, Teil der Netto-Null-Bewegung zu sein.“

Pacific Green wurde von der Firma JLL Energy and Infrastructure and Gowling WLG beraten.

Über Pacific Green Technologies Inc.:

Pacific Green richtet sein Hauptaugenmerk darauf, den globalen Bedarf an sauberer und nachhaltiger Energie zu decken. Das Unternehmen bietet Batterie-Energiespeichersysteme und konzentrierte Solarenergie (CSP) an, um seine Geschäftsbereiche Meeresumwelttechnologien und Emissionskontrolle zu ergänzen. Pacific Green unterhält Niederlassungen in den USA, Kanada, dem Vereinigten Königreich, Australien, Saudi-Arabien und China.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Website von Pacific Green unter www.pacificgreentechnologies.com.

Über den Sosteneo Energy Transition Fund:

Der Sosteneo Energy Transition Fund ist ein kollektives Sca Sicav-Raif-Investmentinstrument mit Sitz in Luxemburg, das von der Generali Investments Luxembourg S.A. verwaltet wird.

Generali Investments Luxembourg S.A. ist ein in Luxemburg ansässiges Managementunternehmen, das eine ganze Reihe von Investmentfonds-Strukturen im Auftrag von Asset-Management-Firmen der Generali Group sowie Drittkunden errichtet und betreibt.

Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“, wie dieser Begriff in Abschnitt 27A des United States Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 definiert ist. Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und umfassen alle Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Zu solchen zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem die weitere Entwicklung des Richborough Energy Park, potenzielle Geschäftsentwicklungen und zukünftiges Interesse an den Batterie-, Solar- und Emissionskontrolltechnologien des Unternehmens.