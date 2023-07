Swiss Estates: Inhaber-Partizipationsschein mit Potenzial

Der Analyst Stefan Scharff von SRC Research hat die Coverage für den Inhaber-Partizipationsschein von der Swiss Estates AG am 26. Juni 2023 aufgenommen und sieht bei einem Kursziel von 8,00 Euro noch großes Potenzial. Dementsprechend spricht der Analyst ein Kaufvotum aus.

Nach Analystenangaben verfüge das Unternehmen über einen nahezu voll vermieteten Bestand von über 188 Mio. CHF, der zu 40 Prozent der wichtigen Finanzmetropole Zürich und zu weiteren 30 Prozent den wirtschaftlich starken Kantonen Bern und Waadt zuzuordnen sei. Das restliche Portfolio verteile sich relativ gleichmäßig auf die Kantone Thurgau, Solothurn und St. Gallen. Im Schwerpunkt erwerbe die Gesellschaft im Rahmen einer Buy and Develop-Strategie Objekte, die einer Repositionierung oder Revitalisierung bedürfen. Entscheidend für das weitere Wachstum der Gesellschaft könne eine Veränderung im Schweizer Aktienrecht sein, die seit Januar gelte. In diesem Zusammenhang sei der Verwaltungsrat ermächtigt worden, Partizipationsscheine bis zum Zehnfachen des Aktienkapitals auszugeben. Demnach könne die Gesellschaft mit diesen Mitteln den Immobilienbestand auf ein Volumen von über 400 Mio. CHF in den nächsten 4 bis 5 Jahren verdoppeln. In seinen konservativen Annahmen gehe der Analyst davon aus, dass das Unternehmen den Immobilienbestand um rund 50 auf rund 300 Mio. CHF bis 2025 ausbauen könne. Der Partizipationsschein sei vom Charakter einer stimmrechtslosen Vorzugsaktie ähnlich. Im Gegenzug für das nicht vorhandene Stimmrecht erhalte der Partizipationsscheininhaber eine erhöhte Ausschüttung. In der Folge nennt der Analyst ein erstes Kursziel von 8,00 Euro und vergibt das Votum „Buy“.



(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 05.07.2023, 11:30 Uhr)



Die Swiss Estates Inhaber-Partizipationsschein Aktie wird aktuell mit einem Minus von -14,72 % und einem Kurs von 2,55CHF gehandelt.