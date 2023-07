Anlass der Studie: Update Report

Empfehlung: Buy

seit: 18.07.2023

Kursziel: EUR 2,12 (bislang: EUR 2,58)

Kursziel auf Sicht von: 24 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Peter Hasler



Auf dem Weg zur Vollvermietung



Die Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 lagen durchweg im Rahmen unserer Erwartungen. Auf Basis der guten Vorjahreszahlen haben sich immobilienspezifische Performance-Kennzahlen wie Leerstandsquote und Durchschnittsmiete im Jahr 2023 weiter verbessert, so dass unsere Finanzprognosen nach unserer Einschätzung gut untermauert sind. Vor dem Hintergrund des steigenden Zinsumfelds verringert sich allerdings unser aus einem Economic-Profit-Wertschöpfungsmodell abgeleitetes Kursziel auf EUR 2,12 von zuletzt EUR 2,58 je Aktie. Unterstützt wird unser Kursziel durch das Angebot eines Investors, den kompletten Immobilienbestand des Unternehmens zu einem rechnerischen Gesamtwert in Höhe von aktuell 2,04 je Aktie zu übernehmen. Angesichts eines von uns auf Sicht von 24 Monaten erwarteten Kurspotenzials von 123,5% bestätigen wir unser Buy-Rating für die Vorzugsaktien der B-A-L Germany.



Sowohl Umsätze als auch Vorsteuerergebnis lagen im abgelaufenen Geschäftsjahr 2022 mit EUR 0,300 Mio. bzw. EUR -0,005 Mio. im Rahmen unserer Erwartungen (EUR 0,305 Mio. bzw. EUR 0,035 Mio.). Auffällig waren zum einen eine deutliche Verringerung der Leerstandsquote, die um 3 Prozentpunkte auf 6% abgebaut werden konnte, zum anderen deutlich geringere Modernisierungsaufwendungen von nur noch EUR 3,92 (2021: EUR 14,88) je qm; dies ist insbesondere auf die Entscheidung des Vorstands zurückzuführen, die während der Corona-Pandemie niedrigen Handwerkerkosten auszunutzen und Renovierungsmaßnahmen zeitlich vorzuziehen. Die auf der Website veröffentlichten immobilienspezifischen Performancekennzahlen belegen aus unserer Sicht ebenfalls, dass sich B-A-L Germany in die richtige Richtung bewegt. So wurde die Leerstandsquote zuletzt auf 4% weiter in die Nähe der von uns als realistisch angesetzten Vollvermietungsquote von 3% reduziert und auch die Nettomieteinnahmen, die 2022 mit durchschnittlich EUR 4,88 je qm erstmals seit dem Börsengang unter der EUR-5-Marke lagen, konnten im bisherigen Jahresverlauf auf EUR 5,04 wieder auf das durchschnittliche Niveau der Jahre 2019-21 erhöht werden.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27359.pdf



Kontakt für Rückfragen

Peter Thilo Hasler, CEFA

+49 (89) 74443558/ +49 (152) 31764553

peter-thilo.hasler@sphene-capital.de



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die B-A-L Germany Pref Bearer Aktie wird aktuell mit einem Plus von +2,15 % und einem Kurs von 0,950EUR gehandelt.