Kings Entertainment gibt Abschluss der Übernahme von Braight AI Technologies Inc. bekannt

VANCOUVER, 17. Juli 2023 / IRW-Press / - Kings Entertainment Group Inc. (CSE: JKPT) („Kings Entertainment“ oder das „Unternehmen“), ein international tätiger Anbieter von Online-Diensten für Glücksspiel, Casino und Sportwetten und Mutterfirma der globalen Online-Gaming-Innovatoren LottoKings und WinTrillions , freut sich, im Anschluss an seine Pressemeldung vom 16. Juni 2023 bekannt geben zu können, dass das Unternehmen die Übernahme (die „Transaktion“) aller ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Firma Braight AI Technologies Inc. („Braight AI“), einer privaten Gesellschaft nach den Gesetzen der Provinz British Columbia, nunmehr abgeschlossen hat. Das Unternehmen hält aktuell 100 % der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Braight AI.

Braight AI hat vor Abschluss der Transaktion (der „Abschluss“) sämtliche ausgegebenen und ausstehenden Aktien der Firma Epeer Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością („Epeer“), einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach den Gesetzen der Republik Polen, übernommen.

In Verbindung mit dem Abschluss, und gemäß den Bestimmungen einer mit 14. Juni 2023 datierten Aktientauschvereinbarung in der geltenden Fassung vom 11. Juli 2023 (die „finale Vereinbarung“), die zwischen dem Unternehmen, Braight AI und den Aktionären von Braight AI abgeschlossen wurde, hat das Unternehmen beim Abschluss insgesamt 59.289.392 Stammaktien aus dem Aktienbestand des Unternehmens (die „Vergütungaktien“) zu einem angenommenen Wert von 0,185 $ pro Vergütungsaktie an die Aktionäre von Braight AI ausgegeben. Die Vergütungsaktien sind nach den geltenden Wertpapiergesetzen an keine gesetzliche Haltedauer gebunden. Die Inhaber der Vergütungsaktien haben jedoch zugestimmt, für 50 % der Vergütungsaktien eine freiwillige Haltedauer gemäß den Vorschriften der Canadian Securities Exchange (die „CSE“) einzuführen. Die freiwillige Haltedauer beträgt vier Monate und endet am 14. November 2023.

Das Unternehmen will die Technologie von Braight AI für die Beschleunigung seines Anwender-Authentifizierungs-Verfahrens nutzen und darüber hinaus weitere Möglichkeiten sondieren, wie die Technologie nutzenbringend auf seinen Glücksspiel- und Gaming-Plattformen zum Einsatz kommen kann.

In Zusammenhang mit der Transaktion und als Gegenleistung für die Kontaktherstellung hat das Unternehmen 6.846.350 Stammaktien des Unternehmens (die „Finder-Aktien“) an einen unabhängigen Vermittler („Arm's Length Finder“) zu einem angenommenen Wert von 0,185 $ pro Finder-Aktie ausgegeben. Die Finder-Aktien sind gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen an eine gesetzliche Haltedauer von vier Monaten und einem Tag gebunden. Diese Frist endet am 15. November 2023.