LyondellBasell als ESG-Führer anerkannt

HOUSTON und ROTTERDAM, Niederlande, 20. Juli 2023 /PRNewswire/ -- LyondellBasell (NYSE: LYB) gab heute bekannt, dass es im MSCI ESG Ratings Assessment eine Bewertung von AA auf einer Skala von CCC bis AAA erhalten hat und nun in der Kategorie „Leader" eingestuft ist. Die neue Bewertung ist eine Verbesserung gegenüber dem „A" -Status, den LyondellBasell im vergangenen Jahr erhalten hat, und spiegelt die Maßnahmen wider, die das Unternehmen zur Verringerung des Carbon-Ausstoßes ergriffen hat, sowie seine branchenführenden Corporate-Governance-Praktiken.

„Unser ESG-Erfolg wird an den bedeutenden Fortschritten gemessen, die wir in Bezug auf unsere Klimastrategie, Transparenz und die von uns ergriffenen Maßnahmen machen", sagte Andrea Brown, Chief Sustainability Officer von LyondellBasell. „Wir glauben an die Schaffung von Lösungen für ein nachhaltiges Leben im Alltag, und ein wichtiger Bestandteil davon ist es, sicherzustellen, dass wir unsere ESG-Aktivitäten in eine positive Richtung weiterentwickeln."