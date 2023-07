Converge hält Telefonkonferenz zum zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2023 ab

TORONTO und GATINEAU, Québec, 21. Juli 2023 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder „das Unternehmen") (TSX:CTS) (FSE:0ZB) (OTCQX:CTSDF), ein dienstleistungsorientierter Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung branchenführender Lösungen konzentriert, gab heute bekannt, dass das er am Mittwoch, den 9. August 2023 um 8:00 Uhr EST eine Telefonkonferenz zu den Ergebnissen des zweiten Quartals des Geschäftsjahres 2023 durchführen wird. Die Telefonkonferenz wird vom Converge-Führungsteam moderiert. Im Anschluss folgt eine Fragerunde. Converge wird am Morgen vor der Telefonkonferenz seine Finanzergebnisse bekannt geben.

Informationen zum Call:

Datum: Mittwoch, 09. August 2023

Zeit: 08:00 Uhr EST (14:00 Uhr CET)