Wehrheim (ots) - Zum Firmenjubiläum blickt Assure Consulting nicht nur auf 20

Jahre Expertise in zahlreichen Branchen zurück, sondern vor allem auf die

Entwicklung der Mitarbeiter:innen. "Als das Herzstück der

Projektmanagement-Beratung sind unsere rund 150 Assuries maßgeblich für den

Erfolg des Unternehmens und die reibungslose Umsetzung unserer Kundenprojekte

verantwortlich", erläutert Geschäftsführer Eric Marischka.



20 Jahre Consulting - 20 Jahre Probleme lösen





Seite 2 ► Seite 1 von 2

2003 mit einem Kunden gestartet, blicken die Gründer Tim Schmidt und Nico vonGersdorff heute auf 20 Jahre Assure Consulting zurück. Mit 20 Jahren Erfahrungist die Projektmanagement-Beratung schon lange kein Hidden Player mehr, sondernsteht bei vielen namhaften deutschen und internationalen Konzernen auf derA-Liste der Projektpartner. "Wir hatten natürlich gehofft, dass unser Vorhabengroß wird, aber dass wir zu unserem 20. Jubiläum einen dermaßen beeindruckendenKundenstamm aus DAX- und Mittelstandsunternehmen aufgebaut haben und nun aufSchloss Freudenberg mit 150 Mitarbeiter:innen, zahlreichen Alumni und dengesamten zugehörigen Familien ein regelrechtes Festival zum Geburtstag feiern,ist ein wunderschönes Gefühl", so Gründer Tim Schmidt voller Freude und auchetwas Stolz.Assure, ein führendes Unternehmen im Bereich Projektmanagement, kann aufgrundseines interdisziplinären Ansatzes zur Lösung von Kundenproblemen mit bewährtenMethoden aus dem Projektmanagement auf ein breites Kundenportfoliounterschiedlichster Branchen zurückblicken. In den vergangenen 20 Jahren hatAssure umfangreiches Know How in den Sektoren Automobil, Pharma & Medizin,Maschinen & Bergbau, Telekommunikation, Logistik, Transport & Verkehr, Bankenund Finanzdienstleistungen, Versicherungen, IT und NGOs sowie imÖffentlichkeitssektor gesammelt. Ihr Erfolgsgeheimnis erklärt Gründer Nico vonGersdorff folgendermaßen: "Unser Anspruch ist es, jedes Problem anzugehen undunseren Kunden maßgeschneiderte Lösungen zu bieten. Der Erfolg von Assure liegtin unserer Fähigkeit, eben diese Herausforderungen anzunehmen, sie zu unserenEigenen zu machen und mit zertifizierten Projektmanagement-Methoden komplexeVorhaben zu strukturieren, zu steuern und erfolgreich umzusetzen. Im Gegensatzzu einem Hersteller eines Spezialprodukts ist Assure ein Problemlöser, derUnternehmen dabei unterstützt, ihre Ziele zu erreichen, unabhängig von derBranche." Dank der branchenübergreifenden Expertise und diesem Anspruch, hatAssure sich eine starke Reputation aufgebaut und ist zu einem vertrauenswürdigenPartner für Unternehmen in verschiedenen Sektoren geworden.Mit one fits all-Benefits funktioniert es nicht