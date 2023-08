Converge Technology Solutions veröffentlicht Finanzergebnisse für das zweite Quartal 2023

In .000 $ außer Beträge pro Aktie Q2 2023 Q2 2022

H1 2023 H1 2022 Bruttoumsatz[1] 957.219 729.678

1.922.477 1.403.607 Erlöse 665.813 515.196

1.344.011 1.009.236 Bruttogewinn (GP) 175.672 133.152

347.260 242.196 Bruttogewinn (GP) % 26,4 % 25,8 %

25,8 % 24,0 % Bereinigtes EBITDA[1] 41.527 39.187

82.735 68.836 Bereinigtes EBITDA[1] in % des GP 23,6 % 29,4 %

23,8 % 28,4 % Bereinigtes EBITDA[1] in % der Erlöse 6,2 % 7,6 %

6,2 % 6,8 % Nettoverlust/-gewinn (4.495) 11.678

(7.856) 9.270 Bereinigter Nettogewinn[1] $25,124 29.900

$49.565 52.410 Bereinigte EPS[1] $0,12 $0,14

$0,24 $0,24

Finanzielle Höhepunkte in Q2-23:

Der Bruttoumsatz [1] belief sich auf 957,2 Mio. $ gegenüber 729,7 Mio. $ in Q2-22, was einem Anstieg über 227,5 Mio. $ oder 31 % entspricht.

belief sich auf 957,2 Mio. $ gegenüber 729,7 Mio. $ in Q2-22, was einem Anstieg über 227,5 Mio. $ oder 31 % entspricht. Der Bruttoumsatz bei Dienstleistungen 1 lag bei 317,2 Mio., was einen Anstieg von 33 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

lag bei 317,2 Mio., was einen Anstieg von 33 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Bruttogewinn belief sich auf 175,7 Mio. $ im Vergleich zu 133,1 Mio. $ in Q2-22, was einem Anstieg um 42,5 Mio. $ oder 32 % entspricht.

Das organische Wachstum des Bruttogewinns für Q2-23 betrug 2,5 %, angetrieben durch einen Anstieg des organischen Bruttogewinns im Dienstleistungsbereich um 14,4 %.

Das bereinigte EBITDA 1 belief sich auf 41,5 Mio. $, was einem Anstieg von 6 % gegenüber 39,2 Mio. $ in Q2-22 entspricht.

belief sich auf 41,5 Mio. $, was einem Anstieg von 6 % gegenüber 39,2 Mio. $ in Q2-22 entspricht. Der Umsatz lag in Q2-23 bei 665,8 Mio. $, was einen Anstieg um 29 % gegenüber Q2-22 darstellt.

Der Auftragsbestand 2 stand zum Ende von Q2-23 bei 447,6 Mio. $.

stand zum Q2-23 bei 447,6 Mio. $. Wir konnten in Q2-23 112 neue Kunden3 gewinnen, was zu einer Gesamtzahl von 215 Neukunden in H1-23 führt.

[1] Dies ist eine Non-IFRS Kennzahl (einschließlich Non-IFRS-Verhältnissen) und keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Im Abschnitt Non-IFRS-Finanzkennzahlen dieser Pressemitteilung finden Sie Definitionen, Verwendungszwecke und Abgleiche historischer Non-IFRS-Finanzkennzahlen mit den vergleichbarsten Finanzkennzahlen nach IFRS.

2 Der Auftragsbestand wird als Auftragseingang von Kunden berechnet, der am Ende des Geschäftszeitraums im Raum Nordamerika noch nicht geliefert wurde.

3 Die Statistik basiert auf der Region Nordamerika.

Business-Highlights in Q2-23 & aus dem Quartal folgende Entwicklungen

Der Vorstand genehmigte eine Dividende von 0,01 $ pro Stammaktie für das zweite Quartal, die am 22. September 2023 an die bei Geschäftsschluss am 8. September 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird

an die bei Geschäftsschluss am 8. eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird Converge schloss sein zuvor angekündigtes NCIB-Programm nach dem Kauf von 4,28 Millionen Aktien in Q2-23 ab.

Das Unternehmen gab bekannt, dass die Toronto Stock Exchange die Absichtserklärung des Unternehmens zur Durchführung eines Normal Course Issuer Bid genehmigt hat. Gemäß dem NCIB kann das Unternehmen insgesamt bis zu 19.427.276 Stammaktien zur Vernichtung zurückkaufen. Alle Stammaktien, die das Unternehmen im Rahmen des NCIB zurückkauft, werden vernichtet.

„Converge hat auch im zweiten Quartal seine Cross-Selling-Strategie umgesetzt und durch die Nutzung unserer Beratungs-, Umsetzungs- und Managed Services in allen Bereichen hochwertige Lösungen für seine Kunden entwickelt. Heute arbeiten 60 % der Converge-Vertriebsmitarbeiter in Nordamerika mit ihren Kunden in mehr als 4 Lösungsbereichen zusammen", so Greg Berard, CEO von Converge Global. „In der heutigen IT-Umgebung prägt und transformiert Converge weiterhin Innovationen und revolutioniert die Interaktion zwischen Kunden und Technologie. Ein entscheidender Grund, warum Kunden gerne mit Converge zusammenarbeiten, ist unsere Fähigkeit, End-to-End-Lösungen für Cloud, Hardware und Software anzubieten und gleichzeitig das technische Know-how zu nutzen, das für effektive professionelle Dienstleistungen sowie für Managed Services erforderlich ist. Converge hat ein einzigartiges Spektrum an Fähigkeiten aufgebaut, das durch grundlegende Partnerschaften in den Bereichen Analytik, KI, Cloud und Cybersicherheit unterstützt wird, und wird auch weiterhin führende Lösungen entwickeln, um sich an die wachsenden Anforderungen unserer Kunden anzupassen. Ich bin sehr stolz auf die Leistung unseres Teams, die zu einem Rekord-Bruttogewinn in Q2-23 geführt hat."

Informationen zum Call:

Datum: Mittwoch, 09. August 2023

Zeit: 08:00 Uhr EST (14:00 Uhr CET)

Teilnehmer-Link zum Webcast:

Webcast Link – https://app.webinar.net/gkXqYQ1YE8v

Details zur Einwahl der Teilnehmer mit Support durch einen Operator:

Conference ID: 70789128

Toronto: 416-764-8609

Gebührenfreier Anruf aus Nordamerika: 888-390-0605

Internationale gebührenfreie Nummern:

Deutschland: 0800 7240293

Irland: 1800939111

Spanien: 900834776

Schweiz: 0800312635

Großbritannien: 08006522435

Registrieren Sie sich unter https://emportal.ink/3OgdiaZ und geben Sie Ihre Telefonnummer ein, um einen sofortigen automatischen Rückruf zu erhalten.

Wiedergabe der Aufzeichnung:

Webcast Link - https://app.webinar.net/gkXqYQ1YE8v

Toronto: 416-764-8677

Gebührenfrei in Nordamerika: 1-888-390-0541

Replay-Code: 789128 #

Ablaufdatum: 16. August 2023

Bitte verbinden Sie sich mindestens 15 Minuten vor dem Call, damit Sie genug Zeit haben, die für den Zugang zum Webcast erforderliche Software herunterzuladen. Ein Live-Audio-Webcast, die entsprechende Präsentation sowie eine Aufzeichnung des Calls werden auf der Website des Unternehmens unter https://convergetp.com/investor-relations/veröffentlicht.

Über Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein Anbieter von softwarebasierten IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen konzentriert. Der weltweite Ansatz von Converge bietet fortschrittliche Lösungen zu Analytik, Anwendungsmodernisierung, Cloud, Cybersicherheit, digitaler Infrastruktur und digitalen Arbeitsplätzen für Kunden aus verschiedenen Branchen. Das Unternehmen unterstützt seine Kunden bei diesen Lösungen mit Beratungs-, Implementierungs- und Managed-Services-Fachwissen über alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt hinweg. Dieser vielseitige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen wirtschaftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden im öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter convergetp.com.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Converge Technology Solutions Corp.

E-Mail: investors@convergetp.com Telefon: 416-360-1495

Zusammenfassung der Konzernbilanz

(in tausend kanadischen Dollar)





30. Juni 2023 31. Dezember 2022 Vermögenswerte





Umlaufvermögen







Barmittel

$ 78.443 $ 159.890

Zahlungsmittel mit Verfügungsbeschränkung

2.611 5.230

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Forderungen

781.330 781.683

Bestand

160.411 158.430

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte

23.337 23.046





1.046.132 1.128.279 Langfristige Vermögenswerte







Andere Vermögenswerte

17.943 4.646

Sachanlagen und nutzungsberechtigte Vermögenswerte, netto

73.659 88.352

Immaterielle Vermögenswerte, netto

419.403 463.751

Goodwill

561.283 563.848 Vermögenswerte gesamt

$ 2.118.420 $ 2.248.876









Verbindlichkeiten





Umlaufvermögen







Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten

$ 814.855 $ 824.924

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

63.082 123.932

Rechnungsabgrenzungsposten

47.475 60.210

Kreditverbindlichkeiten

398 421.728

Zu zahlende Ertragssteuern

7.816 7.112





933.626 1.437.906 Langfristige Vermögenswerte







Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

51.701 77.183

Kreditverbindlichkeiten

429.909 -

Latente Steuerverbindlichkeiten

88.278 102.977 Verbindlichkeiten gesamt

$ 1.503.514 $ 1.618.066









Eigenkapital







Stammaktien

604.144 595.019

Neubewertungsrücklage

9.243 7.919

Umtauschrechte

- 1.705

Sonstige Gesamtergebnisvorträge

156 13.708

Defizit

(27.186) (18.441) Gesamtes den Aktionären von Converge zurechenbares Eigenkapital

586.357 599.910 Minderheitsbeteiligungen

28.549 30.900



614.906 630.810 Verbindlichkeiten und Eigenkapital gesamt

$ 2.118.420 $ 2.248.876















Zusammenfassung der konsolidierten Verlustrechnung und des Gesamtverlustes

(in tausend kanadischen Dollar)



Dreimonatszeitraum zum

30. Juni

Sechsmonatszeitraum zum

30. Juni





2023

2022

2023

2022

















Erlöse















Produkt $ 511.597 $ 410.361 $ 1.048286 $ 807.753 Service

154.216

104.835

295.725

201.483 Erlöse gesamt

665.813

515.196

1.344.011

1.009.236 Umsatzkosten

490.141

382.044

996.751

767.040 Bruttogewinn

175.672

133.152

347.260

242.196

















Vertriebs-, Verwaltungs- und Gemeinkosten

136.699

95.823

268.732

176.235 Einkommen vor folgenden Posten

38.973

37.329

78.528

65.961

















Abschreibung und Amortisation

26.893

17.178

52.783

31.657 Finanzierungsaufwand, netto

10.652

3.094

20.002

4.912 Sonderaufwendungen

13.292

5.559

17.576

11.280 Aktienbasierte Vergütung

1.117

1.685

1.965

2.897 Andere (Erlöse) Kosten

(6.529)

(3.265)

(4.060)

3.138 Verlust vor Ertragssteuern

(6.452)

13.078

(9.738)

12.077

















Ertragsteueraufwand (-rückzahlung)

(1.957)

1.400

(1.882)

2.807

















Nettoverlust/-gewinn $ (4.495) $ 11.678 $ (7.856) $ 9.270 Nettogewinn (-verlust) zurechenbar zu:















Aktionäre von Converge

(3.548)

12.017

(5.505)

10.223 Minderheitsbeteiligungen

(947)

(339)

(2.351)

(953)

$ (4.495) $ 11.678 $ (7.856) $ 9.270 Sonstiges Gesamtergebnis (-verlust)















Posten, der später zum Gewinn umgegliedert werden kann:















Wechselkursdifferenzen aus der Umrechnung ausländischer Geschäftsbetriebe

(15.725)

5.554

(13.552)

(1.034)



(15.725)

5.554

(13.552)

(1.034) Gesamtergebnis (-verlust) $ (20.220) $ 17.232 $ (21.408) $ 8.236 Gesamtergebnis (-verlust) zurechenbar zu:















Aktionäre von Converge

(19.273)

17.571

(19.057)

9.189 Minderheitsbeteiligungen

(947)

(339)

(2.351)

(953)



(20.220)

17.232

(21.408)

8.236

















Bereinigtes EBITDA

41.527

39.187

82.735

68.836 Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns

23,6 %

29,4 %

23,8 %

28,4 % Bereinigtes EBITDA in % der Erlöse

6,2 %

7,6 %

6,2 %

6,8 %























Zusammenfassung der konsolidierten Kapitalflussrechnungen

(in tausend kanadischen Dollar)





Für den Dreimonatszeitraum zum 30. Juni Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni



2023

2022

2023

2022

















Cashflow aus (für) betriebliche(r) Tätigkeit















Nettoverlust/-gewinn $ (4.495) $ 11.678 $ (7.856) $ 9.270 Anpassungen zur Abstimmung des Jahresergebnisses (-verlusts) mit den netto Barmitteln aus betrieblicher Tätigkeit















Abschreibung und Amortisation

29.235

18.739

56.785

33.969 Nicht realisierte Währungsgewinne (-verluste)

(5.281)

(2.968)

(2.818)

3.701 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen

1.117

1.685

1.965

2.897 Finanzierungsaufwand, netto

10.652

3.094

20.002

4.912 Gewinn aus dem Verkauf von Immobilien und Ausrüstung

(598)

-

(598)

- Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung

6.551

-

6.551

- Ertragsteueraufwand (-rückzahlung)

(1.957)

1.400

(1.882)

2.807



35.224

33.628

72.149

57.556 Veränderungen der nicht zahlungswirksamen Posten des Betriebskapitals

(40.349)

9.214

(41.585)

(44.290)



(5.125)

42.842

30.564

13.266 Gezahlte Ertragsteuern

(4.520)

(16.272)

(11.446)

(17.025) Cashflow aus (für) betriebliche(r) Tätigkeit

(9.645)

26.570

19.118

(3.759)

















Cashflow aus Investitionstätigkeit















Erwerb von Immobilien und Ausrüstung

(2.091)

(3.123)

(7.197)

(14.479) Erlöse aus der Veräußerung von Immobilien und Ausrüstung

3.681

-

3.749

178 Zahlung einer bedingten Gegenleistung

(975)

-

(9.935)

(10.168) Zahlung der aufgeschobenen Gegenleistung

(4.066)

(5.208)

(29.720)

(6.948) Zahlung der NCI-Verbindlichkeit

-

-

(29.994)

- Unternehmenszusammenschlüsse, abzüglich der erworbenen Barmittel

-

(131.545)

-

(199.471) Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit

(3.451)

(139.876)

(73.097)

(230.888)

















Cashflow aus (für) Finanzierungstätigkeit















Übertragungen aus (zu) Zahlungsmitteln mit Verfügungsbeschränkung

2.371

58.980

2.587

(4.513) Gezahlte Zinsen

(7.365)

(2.102)

(15.242)

(3.058) Gezahlte Dividende

(2.067)

(1.100)

(2.067)

(1.100) Zahlung von Leasingverbindlichkeiten

(5.089)

(2.304)

(10.224)

(5.032) Rückkauf von Stammaktien

(14.230)

-

(14.230)

- Rückzahlung von Wechselverbindlichkeiten

(40)

(38)

(80)

(159) Nettoerlöse (-rückzahlungen) aus Anleihen

(22.815)

22.351

11.384

184.819 Barmittel aus (für) Finanzierungstätigkeit

(49.235)

75.787

(27.872)

170.957

















Nettoveränderung der Barmittel während des Zeitraums

(62.331)

(37.519)

(81.851)

(63.690) Auswirkung von Wechselkursen auf die Barmittel

1.746

4.526

404

(328) Barmittel zu Beginn des Zeitraums

139.028

217.168

159.890

248.193 Barmittel zum Ende des Zeitraums $ 78.443 $ 184.175 $ 78.443 $ 184.175

Non-IFRS-Finanzkennzahlen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Leistungsindikatoren, darunter das bereinigte EBITDA, das keine standardisierte, von den IFRS vorgeschriebene Bedeutung hat und möglicherweise nicht mit ähnlichen Kennzahlen anderer Unternehmen vergleichbar ist. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Kennzahlen für die meisten Aktionäre, Gläubiger und anderen Stakeholder bei der Analyse der Unternehmensergebnisse von Nutzen sind. Diese Non-IFRS-Kennzahlen sollten nicht als Alternative zur konsolidierten Gewinn- und Verlustrechnung oder anderen Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden.

Bereinigtes EBITDA

Das bereinigte EBITDA stellt den Nettogewinn oder -verlust dar, bereinigt um Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Finanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, Einkommenssteueraufwendungen und Sonderaufwendungen. Bei den Sonderaufwendungen handelt es sich hauptsächlich um restrukturierungsbedingte Aufwendungen für die Kündigung von Mitarbeitern, die Beendigung von Mietverhältnissen und die Umstrukturierung übernommener Unternehmen sowie um bestimmte Rechtskosten oder Rückstellungen im Zusammenhang mit übernommenen Unternehmen. Gelegentlich sind hierin auch Anpassungen des beizulegenden Zeitwerts von bedingten Gegenleistungen und andere einmalige Kosten im Zusammenhang mit Umstrukturierungen, Finanzierungen und Übernahmen enthalten.

Das Unternehmen nutzt das bereinigte EBITDA, um Anlegern ein zusätzliches Maß für die betriebliche Leistung zur Verfügung zu stellen und so Trends im Kerngeschäft aufzuzeigen, die bei einer ausschließlichen Verwendung von IFRS-Finanzkennzahlen möglicherweise nicht ersichtlich wären. Das Unternehmen glaubt, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Non-IFRS-Kennzahlen verwenden. Die Geschäftsführung nutzt Non-IFRS-Kennzahlen auch, um die operative Leistung zwischen Zeiträumen zu vergleichen, jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und die Fähigkeit zu beurteilen, Anforderungen an Investitionsausgaben und Betriebskapital zu erfüllen.

Das bereinigte EBITDA ist keine anerkannte, definierte oder standardisierte Kennzahl nach IFRS. Die Definition des bereinigten EBITDA des Unternehmens unterscheidet sich wahrscheinlich von der anderer Unternehmen, sodass möglicherweise nur eine eingeschränkte Vergleichbarkeit besteht. Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden. Investoren wird empfohlen, die Jahresabschlüsse und Offenlegungen des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen, und sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht übermäßig auf die Non-IFRS-Kennzahlen verlassen und diese in Verbindung mit den am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen betrachten sollten.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich des bereinigten EBITDA zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:



Für den Dreimonatszeitraum zum 30. Juni Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni

2023 2022 2023 2022

Nettogewinn (-verlust) vor Steuern $ (6.452) $ 13.078 $ (9.738) $ 12.077

Finanzierungsaufwand 10.652 3.094 20.002 4.912

Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 1.117 1.685 1.965 2.897

Abschreibung und Amortisation 26.893 17.178 52.783 31.657

In den Umsatzkosten enthaltene Abschreibungen 2.342 1.561 4.002 2.312

Fremdwährungsverlust (-gewinn) (6.317) (2.968) (3.855) 3.701

Sonderaufwendungen 13.292 5.559 17.576 11.280

Bereinigtes EBITDA $ 41.527 $ 39.187 $ 82.735 $ 68.836



Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA in Prozent des Bruttogewinns ein nützliches Maß für die betriebliche Effizienz und Profitabilität des Unternehmens ist. Dies wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Bruttogewinn geteilt wird.

Bereinigter Nettogewinn (-verlust) und bereinigter Gewinn je Aktie (Earnings per Share, „EPS")

Der bereinigte Nettogewinn (-verlust) stellt den Nettogewinn (-verlust) dar, der um Sonderaufwendungen, Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte und aktienbasierte Vergütungen bereinigt ist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn (-verlust) eine nützlichere Kennzahl ist als der Nettogewinn (-verlust), da er die Auswirkungen von einmaligen, nicht zahlungswirksamen und/oder einmaligen Posten ausschließt, die nicht die zugrundeliegende Geschäftsleistung von Converge widerspiegeln. Der Bereinigte Gewinn je Aktie wird berechnet, indem der bereinigte Nettogewinn (-verlust) durch die Summe der gewichteten durchschnittlichen im Umlauf befindlichen Aktien auf unverwässerter und verwässerter Basis geteilt wird.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich zur vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS aufgestellt:



Für den Dreimonatszeitraum Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni zum 30. Juni

2023 2022 2023 2022 Nettoverlust/-gewinn $ (4.495) $ 11.678 $ (7.856) $ 9.270 Sonderaufwendungen 13.292 5.559 17.576 11.280 Abschreibung von erworbenen immateriellen Vermögenswerten 21.527 13.946 41.735 25.262 Fremdwährungsverluste (6.317) (2.968) (3.855) 3.701 Aktienbasierte Vergütung 1.117 1.685 1.965 2.897 Bereinigter Nettogewinn: $ 25.124 $ 29.900 $ 49.565 $ 52.410 Unverwässert 0,12 0,14 0,24 0,24

Bruttoumsatz und Bruttoumsatz für organisches Wachstum

Beim Bruttoumsatz handelt es sich um eine Non-IFRS-Finanzkennzahl. Er spiegelt den den Kunden in Rechnung gestellten Bruttobetrag wider, bereinigt um abgegrenzte Beträge. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Bruttoumsatz eine nützliche alternative Finanzkennzahl zur IFRS-Kennzahl, dem Nettoumsatz, ist, da er im Vergleich zum Nettoumsatz Volumenschwankungen besser widerspiegelt. Nach den geltenden IFRS-15-Leitlinien („Prinzipal vs. Agent") erfasst der Prinzipal die Einnahmen auf Bruttobasis und der Agent die Provision auf Nettobasis. Bei Transaktionen, bei denen Converge als Agent zwischen Kunden und Verkäufer auftritt, wird der Nettoumsatz berechnet, indem der Bruttoumsatz um die Umsatzkosten reduziert wird.

Das Unternehmen hat den folgenden Abgleich vom Bruttoumsatz zum Nettoumsatz, der vergleichbarsten Finanzkennzahl nach IFRS, aufgestellt:



Für den Dreimonatszeitraum Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni zum 30. Juni

2023 2022 2023 2022 Produkt $ 639.996 $ 491.821 $ 1.305.306 $ 945.210 Managed Services 45.182 32.268 85.818 66.251 Dienstleistungen Dritter und professionelle Dienstleistungen 272.041 205.589 531.353 392.146 Bruttoumsatz $ 957.219 $ 729.678 $ 1.922.477 $ 1.403.607 Berichtigung für Verkäufe als Agent (291.406) (214.482) (578.466) (394.371) Nettoumsatz $ 665.813 $ 515.196 $ 1.344.011 $ 1.009.236

Organisches Wachstum

Das Unternehmen misst das organische Wachstum auf der Ebene des Bruttoumsatzes und des Bruttogewinns, und schließt die Beiträge unter der Eigentümerschaft von Converge im aktuellen und im Vergleichszeitraum ein. Bei der Berechnung des organischen Wachstums zieht das Unternehmen daher den Bruttoumsatz und den Bruttogewinn von Unternehmen ab, die in der aktuellen Berichtsperiode erworben wurden.

Das organische Wachstum des Bruttoumsatzes wird berechnet, indem der Bruttoumsatz des Vorjahres, wie in den öffentlichen Berichten des Unternehmens ausgewiesen, vom Bruttoumsatz des aktuellen Zeitraums für dasselbe Unternehmensportfolio abgezogen werden. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttoumsatzes berechnet sich, indem das organische Wachstum durch den berichteten Bruttoumsatz des Vorjahreszeitraums dividiert wird.

In der folgenden Tabelle wird das organische Wachstum des Bruttoumsatzes für den Drei- und Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni 2023:



Für den Dreimonatszeitraum Sechsmonatszeitraum

zum 30. Juni zum 30. Juni



2023 2022 2023 2022 Bruttoumsatz $ 957.219 $ 729.678 $ 1.922.477 $ 1.403.607 Abzüglich: Bruttoumsatz von Unternehmen, die im Vergleichszeitraum noch nicht zu Converge gehörten 214.227 215.748 459.857 404.433 Bruttoumsatz der Unternehmen, die im Vergleichszeitraum zu Converge gehörten $ 742.992 $ 513.930 $ 1.462.620 $ 999.174 Bruttoumsatz des Vorjahreszeitraums 729.678 452.120 1.403.607 860.220 Organisches Wachstum - $ $ 13.314 $ 61.810 $ 59.013 $ 138.954 Organisches Wachstum - % 1,8 % 13,7 % 4,2 % 16,2 %













Das organische Wachstum des Bruttogewinns wird berechnet, indem der Bruttogewinn des Vorjahres, wie in den öffentlichen Berichten des Unternehmens ausgewiesen, vom Bruttogewinn des aktuellen Zeitraums für dasselbe Unternehmensportfolio abgezogen werden. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttogewinns berechnet sich, indem das organische Wachstum durch den berichteten Bruttogewinn des Vorjahreszeitraums dividiert wird.



Für den Dreimonatszeitraum Sechsmonatszeitraum zum 30. Juni zum 30. Juni

2023 2022 2023 2022 Bruttogewinn $ 175.672 $ 133.152 $ 347.260 $ 242.196 Abzüglich: Bruttogewinn von Unternehmen, die im Vergleichszeitraum noch nicht zu Converge gehörten 39.239 40.737 83.836 72.545 Bruttogewinn der Unternehmen, die im Vergleichszeitraum zu Converge gehörten $ 136.433 $ 92.415 $ 263.424 $ 169.651 Bruttogewinn des Vorjahreszeitraums 133.152 78.244 242.197 146.041 Organisches Wachstum - $ $ 3.281 $ 14.171 $ 21.227 $ 23.610 Organisches Wachstum - % 2,5 % 18,1 % 8,8 % 16,2 %

Zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte „zukunftsgerichtete Informationen" und „zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und seinen Betrieb. Alle Aussagen, die Erläuterungen zu Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhalten (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Formulierungen wie „erwartet" oder „erwartet nicht", „wird erwartet", „sieht voraus" oder „sieht nicht voraus", „plant", „budgetiert", „geplant", „prognostiziert", „schätzt", „glaubt" oder „beabsichtigt" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen oder die Angabe, dass bestimmte Maßnahmen, Ereignisse oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden „können" oder „könnten", „würden", „sollten" oder „werden"), sind keine Aussagen über historische Fakten und können zukunftsgerichtete Aussagen sein. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen notwendigerweise auf einer Reihe von Schätzungen und Annahmen, die zwar als angemessen betrachtet werden, aber bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterliegen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Vorhersagen abweichen. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, ist Converge nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder anderen Faktoren zu aktualisieren, sollten sich hier Änderungen ergeben. Der/die Leser/in wird darauf hingewiesen, dass er/sie kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen setzen sollte.

Eine ausführliche Beschreibung der Risiken und Ungewissheiten, denen das Unternehmen ausgesetzt ist, sowie seiner Geschäfte und Aktivitäten finden die Leser/innen in den Unterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR unter dem Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sind, einschließlich des jüngsten Jahresberichts, der Abschlussanalyse sowie der Jahres- und Quartalsabschlüsse.

