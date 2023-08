Die KI-gestützte Waffendetektionssoftware von VSBLTY ist mit der GPU FLEX 170 von Intel schneller und zuverlässiger

PHILADELPHIA, PA., 15. August 2023 - VSBLTY Groupe Technologies Corp. (OTCQB: VSBGF) (CSE: VSBY) (Frankfurt 5VS) („VSBLTY“), ein führender Software-Anbieter im Bereich KI-gestützte Sicherheit und Einzelhandelsanalytik, gab heute bekannt, dass das Unternehmen sein Waffenerkennungsprodukt Vector von nur CPU auf die Rechenleistung von Intel CPU + Intel GPU des Intel Data Center GPU Flex 170 aufgestockt hat. Das Ergebnis ist eine erhebliche Verbesserung bei der Waffendetektion durch eine signifikante Reduzierung von Falsch-positiv-Ergebnissen.

Die KI-gestützte Software Vector von VSBLTY bietet eine Früherkennung von Bedrohungen durch fortschrittliche Gesichtserkennung und die Fähigkeit der Identifizierung von Waffen durch den Einsatz von Überwachungskameras, um einen größeren Bereich rund um die geschützten Gebiete zu beobachten.

Eine GPU (Graphics Processing Unit) ist ein spezialisierter Prozessor, der sich besonders gut für parallele Berechnungen eignet, etwa 3D-Grafiken und KI-Algorithmen. Vector von VSBLTY nutzt die GPU Flex 170 des Intel Data Center für große, komplexe KI-gestützte Algorithmen von Computer Vision zur Waffenerkennung, was eine hohe Detektionsgenauigkeit bietet und gleichzeitig Falsch-positiv-Ergebnisse reduziert.

Das Vector-System kann in Echtzeit hunderte, ja sogar tausende von Kameras gleichzeitig in einem größeren Gebiet überwachen und Schusswaffen auf Distanz erkennen. Wenn das System über Gesichts- oder Waffenerkennung eine Bedrohung identifiziert, kontaktiert es umgehend ein rund um die Uhr bemanntes Security Operation Center (SOC), in dem ein ausgebildeter Mitarbeiter eine sofortige Beurteilung der Bedrohungslage vornimmt und dann die entsprechenden Maßnahmen ergreift. Falls eine Bedrohung bestätigt wird, werden umgehend gleichzeitig die Strafverfolgungsbehörden und das Sicherheitspersonal des geschützten Standorts (z. B. Schule, Krankenhaus, Einkaufszentrum, Gebetsstäte usw.) informiert, sodass Bedrohungsabwehrmaßahmen eingeleitet werden können.

Im Zuge der Ankündigung erklärte Jay Hutton, der Mitbegründer und CEO von VSBLTY, wie folgt: „Die Rechenleistung der GPU Flex 170 des Intel Data Center macht es möglich, dass unsere Technologie proaktiv ist und ihre Aufgaben schneller und genauer erfüllt. Diese verbesserte Genauigkeit ermöglicht eine schnellere Bestätigung von Bedrohungen; so können in wenigen Sekunden die Center angerufen werden und die Ersthelfer auf Bedrohungen reagieren. Ich bin sehr stolz auf unser Entwicklungsteam, das unsere Technologie immer weiter optimiert, sodass wir unsere Kunden besser bedienen und letztlich Menschenleben retten können.“