Während des A-Creator Fests wird Anycubic eine Reihe spannender Veranstaltungen vorstellen, welche die neuesten Durchbrüche und Fortschritte des Unternehmens im dynamischen Bereich des 3D-Drucks beleuchten und die Erfolgsgeschichte des Unternehmens in den letzten acht Jahren feiern.

1. Showcase von Anycubic auf der Formnext China 2023

Als Vorreiter in der 3D-Druckbranche ist Anycubic begeistert, seine hochmodernen Technologien und innovativen Produkte auf der Formnext China 2023 vorzustellen. Diese dreitägige Veranstaltung bietet eine hervorragende Plattform, um sich direkt mit geschätzten Nutzern, angesehenen Medienpartnern und Branchenkollegen zu verbinden.

Ein Highlight der Teilnahme von Anycubic an der Formnext China 2023, die vom 29. bis zum 31. August in Shenzhen, China, stattfindet, ist das mit Spannung erwartete Debüt der Kobra 2-Serie, die mehrere Baugrößen mit deutlich verbesserter Geschwindigkeit, Berichten zufolge bis zu 500mm/s, bietet, und das revolutionäre Wash and Cure Max. Die Kobra 2-Serie und das Wash and Cure Max wurden mit Sorgfalt entwickelt, übertreffen die Erwartungen und verfügen über eine Reihe von bahnbrechenden Funktionen, die 3D-Druck-Begeisterte und Profis gleichermaßen begeistern sollten.

Besucher sind eingeladen, den Kobra 2 am Stand (B25) in Halle 6 des Shenzhen World Exhibition & Convention Center selbst auszuprobieren. Ganz gleich, ob es sich um erfahrene 3D-Druckbegeisterte oder neugierige Anfänger handelt: Sie werden das perfekte Kobra 2-Modell entdecken, um ihre einzigartige kreative Reise voranzubringen. Darüber hinaus gibt es weitere Top-Angebote zu erkunden und Preise zu gewinnen. Anycubic lädt alle herzlich zur Teilnahme an der Formnext China 2023 ein! Bleiben Sie auf unseren Social-Media-Kanälen auf dem Laufenden, um aktuelle Informationen über die Veranstaltung zu erhalten.