Cybeats unterzeichnet siebenstelligen Drei-Jahres-Vertrag mit einem der fünf Weltmarktführer für Medizintechnik

Cybeats hat erst vor kurzem eine Reihe von Verträgen mit führenden MDMs abgeschlossen und stellt damit seinen rasanten kommerziellen Erfolg im 18 Milliarden Dollar schweren Markt für Cybersicherheit[iii] unter Beweis. Damit kann sich Cybeats als Marktführer für SBOM-Management-Lösungen in diesem Bereich positionieren. Cybeats ist mittlerweile Partner von drei der Top-10-MDMs und befindet sich darüber hinaus in der Bewertungsphase sowie in fortgeschrittenen Vertragsverhandlungen mit mehreren anderen weltweit führenden MDMs.[iv]

„Die Unterzeichnung eines weiteren Vertrags mit einem führenden Unternehmen aus der Medizintechnikbranche unterstreicht den Wert und die Effizienz von SBOM Studio und zeugt vom großen Einsatz unseres Teams bei der Betreuung einiger der weltweit größten Unternehmen. Das Produkt bietet eine Lösung für den dringenden Bedarf des Cybersicherheitsmarktes, insbesondere vor dem Hintergrund der regulatorischen Veränderungen in der Gesundheitstechnologie, wozu auch die von der FDA vorgeschriebenen Anforderungen für die Verwendung von SBOMs zählen“, so Gonda Lamberink, VP Sales von Cybeats.[v]

„Wir sind stolz und freuen uns sehr, einen weiteren Kunden zu unserer wachsenden Klientel hinzugewinnen zu können. Aufgrund der strengen FDA-Auflagen stellt das SBOM-Management für die Medizintechnikbranche wohl den anspruchsvollsten und wichtigsten Faktor dar. Dass wir von drei der zehn Weltmarkführer ausgewählt wurden, zeigt, wie sehr wir uns dafür einsetzen, dem Markt eine einzigartige und effektive Lösung anzubieten“, erklärt Yoav Raiter, der CEO von Cybeats.

Das rasante Wachstum des Marktes für Cybersicherheit im Gesundheitswesen wurde durch den im heurigen Jahr novellierten Abschnitt 524B des FD&C Act („Ensuring Cybersecurity of Medical Devices“) angeheizt. SBOM Studio bietet eine umfassende Technologie für das intelligente Software-Lieferkettenmanagement, die MDMs in die Lage versetzt, ihre Software Bill of Materials („SBOM“) zu verwalten und Cyberrisiken in ihren Medizinprodukten proaktiv anzugehen. Dieser neue Vertrag bestätigt SBOM Studio als bevorzugte Lösung für Tier-1-Unternehmen und Cybeats als führenden Anbieter im hochwertigen und strategisch ausgerichteten Gesundheitssektor, der bis zum Jahr 2028 einen geschätzten Marktwert von 38 Milliarden Dollar erreichen wird.[vi]