Gold, Nasdaq, Bitcoin – der große Chart-Check

Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege bei Robomarkets, vor.

Wo im chinesischen Markt gestern noch Optimus war, ist heute Skepsis. Enttäuschende Konjunkturdaten wie der Einkaufsmanagerindex zeigen, dass die Wirtschaft auf der Stelle tritt. Auch die Sorgen um eine Immobilienkrise sind noch nicht von Tisch. Der Projektentwickler Country Garden hat zwar einen Zahlungsaufschub erhalten und damit den Kollaps verhindert. Im Zweifel hat sich das Unternehmen aber nur Zeit erkauft.

Eine schlechte Zukunft für die deutsche Wirtschaft zeichnet sich in den aktuellen Zahlen der Schufa ab. Diese verzeichnet einen massiven Anstieg an Ratenkrediten von mehr als 30 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dies hat zwei Implikationen: Zum einen reicht dem Ottonormalverbraucher das Geld nicht mehr, was durch einen Kredit mit hoher Verzinsung noch verschlimmert wird. Zum anderen könnte der derzeitige Erfolg der Unternehmen zumindest zu einem Teil erkauft sein. Denn wenn es zur Rückzahlung dieser Kredite kommt, fällt dieses Geld als Nachfrage am Markt weg.