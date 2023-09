Nvidia – Ist das der Anfang vom Ende?

Kaum eine Aktie profitierte in den vergangenen Monaten so sehr von dem durch ChatGPT ausgelösten Hype um künstliche Intelligenz (KI) wie Nvidia. An der Börse wurden die starken Zahlen aber nicht mehr gefeiert.

Größer, schneller, weiter – Nvidia scheint kaum noch Grenzen zu kennen. Die Produktion von KI-Chips soll verdreifacht werden und auch der Wert der Nvidia-Aktie hat sich seit Jahresanfang auf 1,2 Bio. Dollar verdreifacht. Inzwischen zählt die Aktie zu den Indexschwergewichten im Nasdaq 100. Höhepunkt aus markttechnischer Sicht war die Tatsache, dass Anleger im Mai bereit waren einen Preisaufschlag von 100 Prozent auf den Durchschnittskurs der vergangenen 200 Handelstage zu zahlen. Höher war die Quote zuletzt im Jahr 2000.

Aktuell liegt der Wert bei 50 Prozent, dies ist für Nvidia kein ungewöhnliches Niveau. Dafür bestätigte der MACD zuletzt nicht mehr die höheren Hochs, was als kleines Warnsignal zu sehen ist. Charttechnisch verläuft der steile Aufwärtsimpuls um 450 Dollar. Fällt die Aktie weiter zurück, ist spätestens an der mehrfach bestätigten 400er-Zone mit Gegenwehr zu rechnen. Erst darunter droht eine größere Schwächephase, zumal auch das Umsatzgebirge bis in den Bereich der 200-Tage-Linie bei knapp 300 Dollar keinen Halt mehr bietet. Noch aber zeichnet sich kein Ende der Aufwärtsbewegung ab, nur ein Dynamikverlust. Potenzielle Ziele liefern runde Marken wie 500 und 550 Dollar.