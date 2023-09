BT und Johnson Controls arbeiten zusammen, um Unternehmen zu helfen, Net Zero schneller zu erreichen

CORK, Irland, 13. September 2023 /PRNewswire/ -- BT und Johnson Controls gaben heute eine neue Zusammenarbeit bekannt, die Geschäftskunden im Vereinigten Königreich und international dabei helfen soll, die Vorteile der Smart-Building-Technologie zu nutzen, um den Energieverbrauch am Arbeitsplatz digital zu überwachen, zu analysieren und zu optimieren. Gebäude, von Büros bis zu Fabriken, können alle davon profitieren und den Kunden helfen, Net Zero schneller zu erreichen und gleichzeitig die Betriebskosten zu senken.

Smart-Building-Technologie in Kombination mit sicherer Konnektivität wird es den Kunden ermöglichen, die Energienutzung in Gebäuden besser zu digitalisieren, zu analysieren und zu optimieren

Die weltweit führenden Unternehmen in ihren jeweiligen Bereichen werden ihr umfangreiches Fachwissen im nachhaltigen Gebäudemanagement und ihr globales Netzwerk nutzen, um es den Kunden zu erleichtern, die Emissionen von Gebäuden auf der ganzen Welt zu reduzieren.

Sarwar Khan, Global Head of Digital Sustainability, Business, BT, sagte: „Unsere Zusammenarbeit mit Johnson Controls wird BT dabei helfen, sein Versprechen einzuhalten, seinen Kunden zu helfen, bis Ende März 2030 60 Millionen Tonnen CO2 zu vermeiden. Kunden werden von einer besseren Transparenz und Verwaltung von Energiedaten aus vernetzten Gebäuden profitieren, was ihnen hilft, Scope 1- und Scope 2-Emissionen zu reduzieren und Net Zero schneller zu erreichen."

Laut dem World Green Building Council sind Gebäude für fast 40 Prozent der Treibhausgasemissionen verantwortlich, und die IEA stellt fest, dass sie weltweit mindestens 30 Prozent der Energie verbrauchen. Smarte und nachhaltige Gebäude sind auf dem Vormarsch, da sie eine wichtige Möglichkeit darstellen, um die Klimaziele zu erreichen. Gleichzeitig nimmt die Zahl der Subsysteme, IoT-Geräte und Daten exponentiell zu, was die Nachfrage nach sicheren und zuverlässigen Netzwerken steigert. Konnektivität zur Cloud wird jetzt in Bereichen innerhalb von Gebäuden benötigt, die von älteren Netzwerklösungen möglicherweise schlecht bedient wurden.