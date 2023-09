Villeroy & Boch plant Übernahme von Ideal Standard: Umsatz im Badsegment soll sich verdoppeln!

Der Keramikhersteller Villeroy & Boch plant die Übernahme des belgischen Armaturen- und Sanitärproduktherstellers Ideal Standard Group. Durch den Kauf soll sich der Umsatz im Segment Bad und Wellness auf etwa 1,4 Milliarden Euro verdoppeln. Der Kaufpreis beträgt 428 Millionen Euro und wird mit vorhandenen Mitteln sowie Fremdkapital finanziert. Die Übernahme soll Anfang 2024 abgeschlossen sein. Villeroy & Boch hatte bereits Anfang 2020 Interesse an Ideal Standard gezeigt, aber aufgrund der Unsicherheiten durch die Corona-Pandemie davon Abstand genommen. Die Ideal Standard Group hat ihren Hauptsitz in Brüssel und beschäftigt rund 8500 Mitarbeiter. Im Jahr 2022 wurden 737 Millionen Euro umgesetzt. Villeroy & Boch erzielte im selben Zeitraum knapp eine Milliarde Euro Erlöse und beschäftigte etwa 6400 Menschen. Die Jahresziele von Villeroy & Boch wurden zuletzt nach unten korrigiert, da die schwächelnde Baubranche dem Unternehmen zu schaffen macht.Die Übernahme soll Villeroy & Boch zu einem der umsatzstärksten Badprodukte-Hersteller Europas machen. Die Ideal Standard Gruppe bietet unter anderem Armaturen für Küche und Bad an und beschäftigt weltweit 7000 Mitarbeiter. Der Umsatz von Ideal Standard betrug 2022 rund 737 Millionen Euro, während Villeroy & Boch im selben Zeitraum rund 995 Millionen Euro umsetzte. Der Kaufpreis basiert auf einer Bewertung von 600 Millionen Euro. Die Aktie von Villeroy & Boch reagierte mit einem Plus von rund zwei Prozent auf die Nachricht.Die Übernahme bietet sowohl Chancen als auch Risiken für Villeroy & Boch. Auf der positiven Seite ermöglicht sie dem Unternehmen, die Lücke zwischen Armaturen und Keramik zu schließen und Synergien in Bereichen wie Marke, Einkauf, Produktion und Vertrieb zu nutzen. Auf der negativen Seite besteht das Risiko, dass Villeroy & Boch Schwierigkeiten hat, Ideal Standard nachhaltig profitabel zu machen, insbesondere aufgrund der Restrukturierung des Unternehmens und des Gegenwinds aus der Baukonjunktur. Es werden voraussichtlich Restrukturierungen und Rationalisierungen erforderlich sein, um Villeroy & Boch und Ideal Standard optimal aufeinander abzustimmen.Angesichts der Bedeutung der Übernahme für Villeroy & Boch und des langen Verhandlungszeitraums wird davon ausgegangen, dass das Unternehmen die Übernahme gründlich geprüft hat. Die Aktie von Villeroy & Boch wird derzeit an der Börse mit etwas mehr als einer halben Milliarde Euro bewertet.

