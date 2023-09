Wirtschaft Dax am Mittag kaum verändert - Konjunkturprognosen drücken Stimmung

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Der Dax ist am Donnerstag nach einem vorsichtig optimistischen Start bis zum Mittag wieder auf das Vortagesniveau zurückgefallen. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 15.215 Punkten berechnet, weniger als ein Punkt unter dem Schlussniveau vom Vortag.



Zwischendurch war der Dax allerdings in den roten Bereich gerutscht. Dabei dürften die deutlich abgesenkten Konjunkturprognosen führender Forschungsinstitute eine Rolle gespielt haben. "Der deutsche Gesamtmarkt verliert nach der Handelseröffnung weiter an Kursboden", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow.