Feedback Roadshow CONNECT: PORR sprüht trotz schwachem Sentiment für den Bausektor vor Optimismus



Wir haben am Dienstag über CONNECT eine virtuelle Roadshow mit dem Finanzvorstand der PORR durchgeführt. Dabei standen insbesondere die volle und vielfältige Auftragspipeline, die Margenziele und die Finanzierungsstrukturen des Bauspezialisten im Vordergrund.

Orderbuch verdeutlicht Resilienz gegenüber Wohnungsbaukrise: Der Vorstand unterstrich erneut, dass im Rekord-Orderbuch i.H.v. 8,995 Mrd. Euro per 30.06. lediglich 8% auf den Wohnungsbau entfallen. Vielmehr nehmen der Tief- und Infrastrukturbau (58%) sowie der Industriebau (30%) eine dominierende Stellung ein. Die Top-Aufträge der letzten Quartale gleichen somit einem Potpourri namhafter Projekte seitens der Industrie und öffentlicher Auftraggeber und beinhalten bspw. die Errichtung der Hochbrücke Horb über das Neckartal (Q3/22; 94,8 Mio. Euro), die Sanierung des Südschnellwegs bei Hannover (Q4/22; 234,6 Mio. Euro), den Ausbau der Reinraumkapazitäten für ams-OSRAM in Österreich (Q1/23; 49,5 Mio. Euro), die Erweiterung des Terminal 3 am Flughafen Wien (Q2/23; 205,6 Mio. Euro) oder den Bau der Windstrom-Elbquerung ElbX SuedLink (Q2/23; 215,0 Mio. Euro). Das letztgenannte Projekt konnte PORR trotz höherer Preissetzung gegen einen der engsten Wettbewerber gewinnen, was u.E. die hohe Wertschätzung PORRs bei besonders kritischen Projekten zum Ausdruck bringt. Dies sollte dem Konzern auch zukünftig viele attraktive Aufträge bescheren, denn alleine im Brückenbau sieht der Vorstand in den nächsten Jahren einen Bedarf von 10.000-20.000 Sanierungen. Zudem profitiert PORR vom Strukturwandel ganzer Industrien, wie ein Auftrag zur Ertüchtigung des BMW-Werks München für die E-Auto-Produktion zeigt. Positiv ist auch, dass der Industriebau i.d.R. ein höheres Margenpotenzial bietet, da für jene Kunden oft das Bautempo gegenüber dem -preis das ausschlaggebende Kriterium darstellt.



Margenziel von 3% bekräftigt: Weiter in der Spur sieht sich PORR daher auch hinsichtlich einer EBT-Marge von 3% bis 2025 (vs. 2022: 1,9%). Zwar bestehe nach wie vor ein hoher Kostendruck, dieser kommt laut CFO nun aber in erster Linie von der Lohnseite und ist besser kalkulierbar als die in 2022 zum Teil explosionsartigen Preissteigerungen bei Rohstoffen. Zudem erfolgen auch bei kurzlaufenden Aufträgen wie im Straßenbau mittlerweile alle 3-6 Monate Preisanpassungen, um sich gegen extreme Schwankungen abzusichern (z.B. Energiekosten für gasbetriebene Asphaltmischer). Besonders das Segment DE (EBT-Marge 2022: 0,4%) weist nach Jahren preisaggressiven Wachstums zwar zum Teil noch defizitäre Baustellen auf, schon >70% des aktuellen Portfolios erwirtschaften jedoch gesunde Margen von >3%. Da überdies der Konzern bereits langfristig durchfinanziert ist und im August 2023 Schuldscheindarlehen mit Laufzeitende in 2024 bzw. 2026 sogar vorzeitig zurückgeführt wurden, dürfte PORR an der attraktiven Ausschüttungspolitik (30-50%) festhalten können.



Fazit: Die Roadshow hat unsere positive Sicht auf den Investment Case weiter gefestigt. Die vermeintliche Baukrise ist vor allem eine Wohnungsbaukrise und geht an PORR weitgehend vorbei. Unsere Gewinnprognosen für 2023 ff. sind u.E. demnach sehr visibel und münden in überaus attraktiven Multiples bzw. Dividenden (2023e: KGV 6,2x; Dividendenrendite 6,3%). Wir raten Investoren weiterhin zum Einstieg und sehen das Kursziel bei 20,00 Euro.







+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++



Über Montega:



Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Das Coverage-Universum umfasst Titel aus dem MDAX, TecDAX, SDAX sowie ausgewählte Nebenwerte und wird durch erfolgreiches Stock-Picking stetig erweitert. Montega versteht sich als ausgelagerter Researchanbieter für institutionelle Investoren und fokussiert sich auf die Erstellung von Research-Publikationen sowie die Veranstaltung von Roadshows, Fieldtrips und Konferenzen. Zu den Kunden zählen langfristig orientierte Value-Investoren, Vermögensverwalter und Family Offices primär aus Deutschland, der Schweiz und Luxemburg. Die Analysten von Montega zeichnen sich dabei durch exzellente Kontakte zum Top-Management, profunde Marktkenntnisse und langjährige Erfahrung in der Analyse von deutschen Small- und MidCap-Unternehmen aus.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/27823.pdf



Kontakt für Rückfragen

Montega AG - Equity Research

Tel.: +49 (0)40 41111 37-80

Web: www.montega.de

E-Mail: research@montega.de

LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°



Die PORR Aktie wird aktuell mit einem Minus von -1,85 % und einem Kurs von 11,70EUR gehandelt.