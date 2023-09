Dax schließt im Plus - gibt aber Teil der Gewinne wieder ab

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Zum Wochenausklang hat der Dax mit einem Plus geschlossen, das aber in den letzten Handelsstunden merklich zusammengeschmolzen ist. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.387 Punkten berechnet, 0,4 Prozent höher als am Vortag."Die Finanzmärkte scheinen sich etwas von ihren Zins- und Inflationsängsten zu befreien", kommentierte Marktexperte Andreas Lipkow das Handelstreiben. Die makroökonomischen US-Daten fielen nach seinen Angaben weitestgehend im Rahmen der Erwartungen aus und nahmen den Druck auf der Zinsseite. "Insgesamt werden die Investoren etwas zuversichtlicher, dass die Phase der schnellen und hohen Zinssteigerungen vorerst beendet sein könnte", sagte Lipkow.Technologieaktien rückten dadurch wieder vermehrt in den Fokus und auch die zyklischen Unternehmen aus dem Automotive-und Chemie-Sektoren waren zum Wochenschluss stärker gesucht. Im Dax legten Papiere der Commerzbank bis kurz vor Handelsschluss elf Prozent zu, nachdem das Geldhaus eine höhere Ausschüttungsquote angekündigt hatte. Adidas waren zu diesem Zeitpunkt über sechs und der zuletzt stark gebeutelte Immobilienkonzern Vonovia über vier Prozent im Plus.Die kräftigsten Abschläge gab es bei Rheinmetall , Münchener Rück und Heidelberg Materials.