Der Sechsmonatsbericht zeigt eine weitere gute Portfolioperformance, die den Ruf der kürzlich umbenannten CR Energy als grüner Unternehmensbauer weiter stärkt. Die Investmentholding verzeichnete in den sechs Monaten bis Juli einen Nettogewinn von EUR52 Mio., was den NAVPS auf EUR80,90 (+17% seit Jahresanfang) ansteigen ließ. Der operative Cashflow verdoppelte sich nahezu auf EUR12,8 Mio. im Jahresvergleich. Die Geschäftsdynamik der Solartec-Holding wird durch die Politik, günstige Preise für PV-Komponenten und synergetische Arbeitsabläufe in Verbindung mit der Schwesterholding Terrabau angekurbelt. Wichtig ist, dass die Aktivitäten im Wohnungsbau trotz der Verwerfungen im Immobiliensektor planmäßig verlaufen sind. Wir behalten unsere Kaufempfehlung für CRE mit einem Kursziel von EUR48 (vorher: EUR50) bei. Dabei berücksichtigen wir den jüngsten Anstieg der deutschen Bundesanleihe in unserer Berechnung der Eigenkapitalkosten.

Six month reporting revealed another strong portfolio performance further burnishing the recently rebranded CR Energy's credentials as a green company builder. The investment holding recorded EUR52m in net income for the six months to July, which pushed NAVPS up to EUR80.9 (+17% YTD). Operating cash flow nearly doubled Y/Y to EUR12.8m. Business momentum is building for the Solartec holding prodded by policy maker commitments, favourable PV component pricing, and synergetic workflow in conjunction with sister-holding, Terrabau. Importantly, homebuilding activities have remained on schedule during the property sector dislocation. We remain Buy-rated on CRE with a EUR48 TP (old: EUR50), which now factors the recent surge in bond yields into our cost of equity calculation.

