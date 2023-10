Westport veröffentlicht Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023 am 7. November 2023

VANCOUVER, BC, 17. Oktober 2023 /PRNewswire/ -- Westport Fuel Systems Inc. (TSX: WPRT) (Nasdaq: WPRT) gibt bekannt, dass es am Dienstag, dem 7. November 2023, nach Marktschluss die Finanzergebnisse für das dritte Quartal 2023 veröffentlichen wird. Eine Telefonkonferenz und ein Webcast zur Erörterung der Finanzergebnisse und anderer Unternehmensentwicklungen werden am Mittwoch, dem 8. November 2023, stattfinden.

Uhrzeit: 10:00 Uhr ET (7:00 Uhr PT)

Einwahl: 1-416-764-8688 oder gebührenfrei unter 1-888-390-0546

Webcast: https://investors.wfsinc.com