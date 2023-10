Wirtschaft Dax startet im Minus - Bilanzsaison geht weiter

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Die Börse in Frankfurt hat zum Handelsstart am Donnerstag zunächst Kursverluste verzeichnet. Gegen 9:30 Uhr wurde der Dax mit rund 15.060 Punkten berechnet, was einem Minus von 0,3 Prozent im Vergleich zum Handelsschluss am Vortag entspricht.



An der Spitze der Kursliste befanden sich die Aktien von Sartorius, Merck und SAP entgegen dem Trend mit kräftigen Gewinnen. SAP hatte am Mittwochabend neue Geschäftszahlen vorgelegt, Sartorius am Donnerstagmorgen. Merck kündigte unterdessen an, während des Geschäftsjahrs 2024 die Rückkehr zu Wachstum zu erwarten.