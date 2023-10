Hamburg (ots) - In der sich stetig entwickelnden Landschaft der Photovoltaik

steht der Name LONGi nicht nur für Qualität, sondern für Revolution. Mit der

Einführung der HPBC-Modulserie manifestiert sich dieses innovative Unternehmen

an der Spitze des Marktes. Doch welche Besonderheiten verbergen sich hinter den

Begriffen wie HPBC, und warum ist dies für kommerzielle und industrielle

Endverbraucher von Bedeutung?



Die Entwicklung von IBC zu HPBC: Fortschritte in der Solarzellentechnologie





Die Bedeutung der HPBC (Hybrid Passivated Back-Contact Cell) Technologie lässtsich erst im Kontext ihrer Vorgängertechnologie, dem IBC (InterdigitalerRückkontakt) aus dem Jahr 1975, wirklich erfassen. Die IBC-Technologie bot dieMöglichkeit, Frontelektroden vollständig zu eliminieren, was die Effizienz derSolarzellen verbesserte und zugleich ein ästhetisch ansprechendes Designermöglichte. Durch die Verwendung von HPBC gelingt es LONGi, die Effizienzwerteauf bis zu 22,8% zu steigern, was LONGi-Module zu den weltweit effizientestenmacht. Dies positioniert LONGi-Module an der Spitze der weltweit effizientestenModule. Diese Leistungsfähigkeit führt außerdem zu einer durchschnittlichenSteigerung der Stromerzeugung um bis zu 10% gegenüber herkömmlichenPERC-Produkten.Samicon Services: Ihr Partner für LONGis Technologie in der MEWA-RegionDie MEWA-Region (Middle East und West Asia) erfährt derzeit eine bemerkenswerteTransformation in ihrer Energiepolitik. Mit ihrem natürlichen Sonnenreichtum,dem politischen Engagement und einer wachsenden Neigung zu erneuerbaren Energienwird sie zu einem Zentrum für grüne Energie. Für Technologieanbieter ist es vonunschätzbarem Wert, in diesem florierenden Markt eine Präsenz zu etablieren.In dieser aufregenden Phase steht Samicon Services im Zentrum des Geschehens.Als autorisierter Distributor und Panelintegrator von LONGi für die MEWA-Regionstellt Samicon den Brückenschlag zwischen den fortschrittlichen Produkten vonLONGi und den regionalen Anforderungen sicher. Mit einem tiefen Verständnis fürden regionalen Markt ist Samicon Services der bevorzugte Partner für dieImplementierung von Solartechnologieprojekten in der MEWA-Region.Der Wettbewerb schläft nicht - aber Samicon hält SchrittDer PV-Markt wird immer wettbewerbsintensiver und das Spektrum anZelltechnologien ist breit und komplex. Es gibt zwar keinen klaren Marktführerin Sachen Zellentechnologie, aber es gibt Anbieter, die sich durch einzigartigeProdukte und ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis auszeichnen. AlsDistributor und Panelintegrator in der MEWA-Region ist Samicon Services IhreSchnittstelle zu diesen innovativen Technologien, insbesondere zu den Produktenvon LONGi.FazitDie bahnbrechende HPBC-Technologie von LONGi verändert die Spielregeln in derPhotovoltaik. Samicon Services steht Ihnen als Ihr vertrauenswürdiger Partner inder MEWA-Region zur Seite und bringt die Innovationen von LONGi direkt zu Ihnen.Nehmen Sie Kontakt auf, um das Solarpotenzial voll auszuschöpfen!Pressekontakt:Samicon Services GmbHSam Amirmailto:info@samicon-services.comHOSH MEDIA GmbHShabi Houshangimailto:info@hosh-media.comWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/169711/5637196OTS: Samicon Services GmbH