LONDON (dpa-AFX) - Im wichtigsten britischen Index, dem FTSE 100 , könnte im Dezember ein Wechsel bevorstehen. Analyst Pankaj Gupta von der US-Bank JPMorgan erwartet die Aufnahme der Investmentgesellschaft Intermediate Capital Group in den "Footsie", wie er in einer Studie vom Montag schreibt. Ausscheiden könnten dafür laut Gupta entweder die Investmentgesellschaft Hargreaves Lansdown oder das auf den Vertrieb von Elektronik- und Elektromechanikprodukten spezialisierte Unternehmen RS Group .

Etwaige Änderungen wird der Index-Anbieter FTSE Russell voraussichtlich am Mittwoch, 29. November, nach Handelsschluss bekannt geben. In Kraft treten würden diese am Freitag, dem 15. Dezember.

Wichtig sind Index-Änderungen vor allem für Fonds, die Indizes real nachbilden (physisch replizierende ETF). Dort muss dann entsprechend umgeschichtet und umgewichtet werden, was Einfluss auf die Aktienkurse haben kann./la/gl/he