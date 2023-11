AddSecure erwirbt die DigiComm Group, erweitert seine Präsenz in der DACH-Region und stärkt sein IoT-Angebot

STOCKHOLM, Nov. 16, 2023 /PRNewswire/ -- Durch die Übernahme der Digicomm Group erweitert die AddSecure Group ihre Präsenz in der DACH-Region und erhält Zugang zu einem breiten Spektrum an Fachwissen und Angeboten im Bereich kritischer Infrastrukturen. Darüber hinaus erschließt das schwedische Unternehmen dadurch einen neuen Anwendungsbereich, das intelligente Abfallmanagement.

„Wir freuen uns, die DigiComm Group in der AddSecure-Familie begrüßen zu dürfen. Ihr umfangreiches Wissen und ihre Erfahrung im Bereich kritischer Infrastrukturlösungen ergänzen unser bestehendes Lösungsportfolio. Darüber hinaus ermöglicht uns die Übernahme, unsere Expansion in der DACH-Region fortzusetzen, wo wir die etablierten Erfahrungen, den Kundenstamm und die starke Marktpräsenz der DigiComm Group nutzen werden." sagte Stefan Albertsson, CEO von AddSecure.

Für die DigiComm Group stellt diese Übernahme einen bedeutenden Meilenstein auf ihrem Wachstumskurs dar. Als Teil von AddSecure, erhalten sie Zugang zur finanzieller Stabilität und den Ressourcen eines größeren, expansiven Players. Das ermöglicht der DigiComm Group, ihre nächste Wachstumsphase einzuleiten und ihre Marktposition weiter auszubauen.

„Wir freuen uns, der AddSecure Group beizutreten", sagte Carl von Campe, CEO der DigiComm Group. „Dadurch können wir unsere Wachstumspläne beschleunigen und unseren Kunden ein noch breiteres Spektrum an innovativen Lösungen bieten. Gemeinsam werden wir unseren Kunden weiterhin außergewöhnlichen Mehrwert und Service bieten."



Die Übernahme der DigiComm Group durch AddSecure wird voraussichtlich in den kommenden Wochen abgeschlossen.

