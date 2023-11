Die Stone Group, ein Converge-Unternehmen, Erreicht den Status „Dell Technologies Titanium Partner"

TORONTO und GATINEAU, QC, 21. November 2023 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder „das Unternehmen") (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF), ein dienstleistungsorientierter, softwaregestützter IT- und Cloud-Solutions-Anbieter, freut sich bekanntgeben zu dürfen, dass die Stone Group, ein Converge-Unternehmen, den Status eines Titanium-Partners von Dell Technologies erreicht hat.

Der „Status Dell Titanium Partner" ist die höchste Rang innerhalb des Partnerschaftsprogramms von Dell. Es ist eine Ehre, die sich die Stone Group, durch die Erfüllung hoher Einnahmegrenzwerte und Schulungsanforderungen verdient hat. Durch das Erreichen dieses Partnerschaftlevels, hat die Stone Group ein umfassendes Verständnis des Portfolios von Dell, sowie ein höheres Maß an Kompetenz in Bezug auf die Produkte von Dell demonstriert. Dies hat es dem Unternehmen ermöglicht, seinen Kunden ein höheres Service- und Fachwissen anzubieten. Als Titanium Partner, verfügt die Stone Group ebenso eine Zertifizierung in APEX, Core Client, Latitude Rugged, Networking, Servern und Speicherlösungskompetenzen.