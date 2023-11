NAGA Group AG erhält zwei 'Kaufen'-Ratings und 85% Kurspotenzial - Analysten begeistert von Profitabilität und Expansionsplänen

Die NAGA Group AG, Anbieter der All-in-One-Finanz-Super-App NAGA, hat von den Analysten der Warburg und GBC AG zwei "Kaufen"-Ratings erhalten. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,15 EUR, was einem Aufwärtspotenzial von rund 85 % gegenüber dem aktuellen Aktienkurs entspricht. Die Analysten betonen eine deutliche Verbesserung der Profitabilität und die Expansionspläne von NAGA.Die Warburg AG hebt hervor, dass das strikte Kostenmanagement der NAGA Früchte getragen habe. Die GBC AG betont das starke Gewinnwachstum in den ersten neun Monaten des Jahres 2023, obwohl das Umsatzwachstum geringer ausfiel. SMC Research hebt starke Effizienzverbesserungen als Grundlage für globales Wachstum hervor. Die NuWays AG sieht 2023 als Übergangsjahr für das Unternehmen und erwartet ab dem Geschäftsjahr 2024 ein jährliches Umsatz- und Gewinnwachstum.Die NAGA Group AG hat kürzlich den Geschäftsbericht für das Jahr 2022 veröffentlicht. Obwohl das Unternehmen ein weiteres Umsatzwachstum verzeichnen konnte, lag das EBIT deutlich unter dem Vorjahresniveau. Dies war hauptsächlich auf Abschreibungen auf Kryptowährungen und eine Forderungswertberichtigung zurückzuführen. Das Management hat daraufhin eine Umstrukturierung eingeleitet und den Fokus auf das Gewinnwachstum gelegt.Die Entwicklung des laufenden Geschäftsjahres 2023 spiegelt den Erfolg der strategischen Neuausrichtung wider. Das EBITDA lag in den ersten neun Monaten bereits über dem Vorjahreswert, obwohl die Umsatzerlöse rückläufig waren. Die Anzahl der aktiven Kunden und die Anzahl der Trades sind gestiegen.Für die kommenden Geschäftsjahre rechnen die Analysten mit einer weiteren Verbesserung der Rentabilität. Die NAGA-Technologie wird auch als White-Label-Lösung Dritten angeboten, was zu margenstarken Geschäften führen soll. Die Analysten erwarten ein Umsatzwachstum von jeweils 10 % für die Jahre 2024 und 2025.Das neue Kursziel für die NAGA-Aktie liegt bei 2,90 EUR. Die Analysten stufen die Aktie weiterhin mit "Kaufen" ein.

Die The Naga Group Aktie wird aktuell mit einem Plus von 0,00 % und einem Kurs von 1,075EUR gehandelt.