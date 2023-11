Wirtschaft Dax legt zu - Porsche hinten

Frankfurt/Main (dts Nachrichtenagentur) - Am Donnerstag hat der Dax zugelegt. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.995 Punkten berechnet, ein Plus in Höhe von 0,2 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Nach einem zögerlichen Tagesstart legte der Dax am Nachmittag zu. "Bei einem genauen Blick auf die Anzeigetafel in Frankfurt erkennt man zwar, dass der Deutsche Aktienindex heute sogar kurzzeitig über die 16.000er Marke geklettert ist. Den Rest an Bewegung muss man am Thanksgiving-Feiertag in den USA allerdings mit der Lupe suchen", kommentierte Konstantin Oldenburger, Marktanalyst bei CMC Markets.