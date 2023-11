NETA Auto's Fabrik in Thailand nimmt erfolgreich die Produktion auf

SHANGHAI, 30. November 2023 /PRNewswire/ -- Am 30. November hat das erste Werk von NETA Auto in Übersee offiziell die Produktion aufgenommen. Zhang Yong, Mitbegründer und CEO von Neta Auto, und Wanchai Jungsanguanphonsuk, CEO von Bangchan General Assembly Co. Ltd, einem Partner von NETA Auto, nahmen an der Zeremonie teil. Die Markteinführung des ersten NETA-Fahrzeugs "Made in Thailand" ist ein entscheidender Moment, der die globale Entwicklung von NETA in nie dagewesene Höhen treibt. Mit einem offeneren und selbstbewussteren Ansatz ist NETA in der Lage, der globalen Energiewende einen starken Impuls zu geben und.

Während der Zeremonie erklärte Zhang Yong: „Durch das thailändische Werk hat sich NETA wirklich in die Kette der neuen Energiefahrzeugindustrie in Thailand und der gesamten ASEAN-Region integriert und ist zu einem wichtigen Teilnehmer und Förderer geworden." NETA ist bestrebt, eine vollständige Industriekette aufzubauen, die Forschung und Entwicklung, Herstellung, Vertrieb und Kundendienst umfasst. Das thailändische Werk ist ein entscheidender Bestandteil dieser Kette und hat das Zeug dazu, zu einem beispielhaften Modell für die Internationalisierung von Fabriken für intelligente neue Energiefahrzeuge zu werden.

Die NETA Thailand Factory, ein Gemeinschaftsprojekt von NETA und BGAC, ist nach modernsten Automatisierungsstandards gebaut. Es umfasst die Prinzipien der schlanken Produktion und der intelligenten Fertigung, was zu umfassenden Verbesserungen der Ressourceneffizienz, Qualität und Wirtschaftlichkeit führt. Nach dem Start der Großserienproduktion im ersten Quartal 2024 soll die jährliche Produktionskapazität 20.000 Fahrzeuge erreichen. Diese Anlage wird als wichtiges Produktionszentrum für die Elektrofahrzeuge von NETA dienen, insbesondere für die rechtslenkermodelle, die den Bedarf an umweltfreundlicher Mobilität in Thailand und auf anderen Märkten decken.

NETA GT SPEEDSTER und NETA X geben ihr Debüt in Übersee

Am 29. November stellte Neta Auto auf der 40. Thailand International Motor Expo seine globalen Modelle NETA GT und NETA X vor. Unter ihnen vereint der NETA GT authentisches Sportwagendesign mit außergewöhnlichen Sportwagenleistungen und beschleunigt in 3,7 Sekunden von null auf 100 km/h. Der NETA X zeichnet sich durch fast 20 bedeutende Vorteile aus, darunter eine geräumige Kabine und intelligentes Fahren, was ihn zu einem der führenden Fahrzeuge seiner Klasse macht. Derzeit hat Neta Auto 7 Produkte für Übersee geplant, darunter Limousinen, SUVs und Kombi-Modelle. Das Unternehmen entwickelt außerdem Modelle mit Links- und Rechtslenkung, die in über 60 Überseemärkten verkauft werden können.

Seit dem offiziellen Markteintritt in Thailand im Jahr 2022 hat NETA bis Mitte November 2023 bereits mehr als 12.000 Einheiten in Thailand verkauft. Im Zeitraum von Januar bis Oktober dieses Jahres hatte das einzelne NETA-Modell einen Marktanteil von fast 20% auf dem thailändischen Markt für reine Elektroautos und erfreute sich bei den thailändischen Verbrauchern großer Beliebtheit. Der Erfolg in Thailand, das als erster internationaler Markt diente, ist zu einer häufigen Errungenschaft geworden und hat NETA den Weg geebnet, eine starke Präsenz in der ASEAN-Region aufzubauen und die globale Bühne zu betreten.

NETA hat konsequent eine globale Entwicklungsstrategie verfolgt und ist in Märkte in der ASEAN-Region, im Nahen Osten, in Afrika und Lateinamerika vorgedrungen. Dieser Ansatz hat bei fast 400.000 Nutzern weltweit große Anerkennung gefunden. Im Jahr 2024 will NETA Auto sein globales Vertriebsnetz auf 50 Länder ausweiten und 500 Vertriebs- und Servicestellen in Übersee einrichten. Die neue Fabrik von NETA Auto in Thailand wird zusammen mit der beeindruckenden Produktpalette, die auf der Thailand International Motor Expo vorgestellt wurde, das weltweite Wachstum des Unternehmens stark unterstützen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2289607/20231130_203434.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/neta-autos-fabrik-in-thailand-nimmt-erfolgreich-die-produktion-auf-302002641.html