The Naga Group

Der Kurs von The Naga Group lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,0360EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,99 % im Minus. 15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,1180EUR das entspricht einem Plus von +7,92 % seit der Veröffentlichung.

Der nächste wichtige Termin, Hauptversammlung, bei The Naga Group ist am 21.12.2023.

Die NAGA Group AG und die Key Way Group haben ihre Pläne für einen strategischen Zusammenschluss durch Sachkapitalerhöhung öffentlich gemacht.

The Naga Group und Key Way Group planen Fusion durch Sachkapitalerhöhung und Wandelanleihe

