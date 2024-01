Vancouver, BC, Kanada – 2. Januar 2024 / IRW-Press / - Recharge Resources Ltd. („Recharge“ oder das „Unternehmen“) (RR: CSE) (RECHF: OTC) (SL5: Frankfurt) gibt bekannt, dass das Ministerio de Produccion y Desarrollo Sustentable‎ del Gobierno de Salta (Ministerium für nachhaltige Produktion und Entwicklung) (das „MPSD“) den Bohrantrag des Unternehmens für zwei weitere Bohrlöcher im Block Pocitos 2 auf dem Lithium-Sole-Projekt Pocitos (das „Projekt“) nahe der Gemeinde Pocitos in der Provinz Salta in Argentinien genehmigt hat.

Ziel dieses Bohrprogramms wird die Erweiterung der kürzlich gemeldeten NI 43-101-konformen vermuteten Mineralressourcenschätzung („MRE“) durch Bereitstellung von Bohrloch-, Porositäts- und Durchlässigkeitsdaten sein, die noch nicht vorlagen, als das Projekt Pocitos 2 zuvor erbohrt wurde. Angesichts der Bohrlochabstände werden die Geologen des Unternehmens auf eine nachgewiesene und wahrscheinliche Mineralreserve abzielen sowie Förderdaten aus der Phase der Vorentwicklung sammeln, um eine Pilotanlage für die Ekosolve-Extraktionstechnik („DLE“) zu bauen, worauf eine Produktionsanlage von 20.000 Tonnen pro Jahr („TRY“) folgen soll.

Die kürzlich gemeldete MRE für das Lithium-Sole-Projekt Pocitos wurde von WSP Australia Pty Ltd („WSP“) erstellt und mit 143.000 Tonnen In-situ-Lithiummetall sowie 13.000 Tonnen Lithiummetallausbeute (unter Verwendung von Porositätsschätzungen) geschätzt, was einem Lithiumkarbonat-Äquivalent („LCE“) von 760.000 Tonnen bzw. 69.000 Tonnen entspricht. Das Lithiumkarbonat-Äquivalent wird aus dem Verhältnis von Lithiumkarbonat („Li2CO3“) zu Lithiummetall berechnet (5.32:1). Bei der Berechnung geht man davon aus, dass es zu keinen Verarbeitungsverlusten kommt. Beim jüngsten Pilotanlagenversuch bei Ekosolve wurden 94,9% des Lithiummetalls als Lithiumkarbonat extrahiert.