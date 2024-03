TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CHE: Holcim, Jahreszahlen (9.00 h Pk) 07:00 BEL: UCB, Jahreszahlen 07:15 NLD: Just Eat Takeaway.com, Jahreszahlen 07:30 DEU: Auto1 Group, Jahreszahlen 07:30 DEU: Scout24, Jahreszahlen (13.00 h Capital Markets Day) 07:30 DEU: Uniper, Jahreszahlen und Geschäftsbericht (11.00 h Bilanz-Pk) 07:45 NLD: Ahold Delhaize, Geschäftsbericht 08:00 GBR: Reckitt Benckiser, Jahreszahlen 08:30 GBR: Aston Martin, Jahreszahlen 09:00 DEU: Flatexdegiro, Call zu den Jahreszahlen 11:00 DEU: Borussia Dortmund, Q2-Zahlen 18:00 DEU: Freenet, Jahreszahlen 18:00 USA: Apple, Hauptversammlung 22:00 USA: Salesforce, Q4-Zahlen

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Telefonica Deutschland, Geschäftsbericht

DNK: Royal Unibrew, Jahreszahlen

ESP: Amadeus IT, Jahreszahlen

FRA: Casino Guichard Perrachon, Jahreszahlen

ITA: Saipem, Jahreszahlen

PRT: EDP Renovaveis, Jahreszahlen

USA: HP Inc., Q1-Zahlen

USA: Universal Music Group, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

DEU: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers, Berlin 06:00 JPN: Frühindikatoren 12/23 (vorläufig)

07:00 FIN: Erzeugerpreise 1/24

08:00 SWE: Erzeugerpreise 1/24

10:00 ITA: Verbrauchervertrauen 2/24

10:00 ITA: Produzentenvertrauen 2/24

11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 2/24 (endgültig)

11:00 BEL: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 1/24

14:30 USA: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

14:30 USA: Privater Konsum Q4/23

14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 1/24 (vorläufig)

16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

08:00 DEU: «Tech-Forum» des US-Software-Unternehmens NetApp, Sinsheim

10:00 DEU: Eröffnung Internationale Handwerksmesse, mit Handwerkspräsident Jörg Dittrich und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) Die jährliche Veranstaltung des Zentralverbands des deutschen Handwerks (ZDH) ist die Leitmesse des Handwerks. +09.35 Pressestatement von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck + 10.00 Eröffnung der Messe mit Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Handwerkspräsident Jörg Dittrich und Ministerpräsident Markus Söder (CSU) +10.30 Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am Panel «Mensch 2035- Wir Superhumans» +11.00 Eröffnung des Panels «Zeit - zu machen» durch Robert Habeck, Jörg Dittrich und Markus Söder +11.00 Kundgebung des Bündnisses «Hand in Hand für unser Land» zur «aktuellen politischen Lage» und zur «schlechten Wirtschaftsprognose». +11.30 Teilnahme von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck am «Zukunftsdialog Handwerk» +12.00 Messerundgang von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

10:00 CHE: Swiss Re mit Studie zu den Auswirkungen des Klimawandels und wirtschaftlichen Schäden nach Ländern

10:30 DEU: Pressegespräch Commerzbank: «Anlagestudie 2024 - So investiert Deutschland» (hybrid) Commerzbank-Privatkundenvorstand Thomas Schaufler und Jörn Pyhel vom Marktforschungsinstitut Ipsos stellen eine von der Commerzbank in Auftrag gegebene Studie vor.

DEU: Konferenz «Bosch Connected World», Berlin

09.30 Medien-Roundtable mit Stefan Hartung, Vorsitzender der Bosch-Geschäftsführung und Tanja Rückert, Mitglied der Bosch-Geschäftsführung. 11.00 Keynote-Session mit Stefan Hartung, der Vorstandsvorsitzenden von Trumpf SE, Nicola Leibinger-Kammüller, dem Vorstandsmitglied von SAP SE, Thomas Saueressig, dem Vorstandsvorsitzenden der EnBW, Andreas Schell, und dem Vorstandsmitglied von Rosch Rexroth, Thomas Fechner.

13:15 DEU: Expertenkommission Forschung und Innovation (EFI) übergibt ihr Jahresgutachten an Bundeskanzler Olaf Scholz +13.30 Statement Bundesforschungsministerin Bettina Stark-Watzinger +15.00 virtuelle Pk Expertenkommission



15:00 BRA: Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure, Sao Paulo

DEU: Die Bertelsmann-Stiftung veröffentlicht Studie zum Umgang der Deutschen mit Desinformation im Internet

VAE: Fortsetzung Treffen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten zur 13. Ministerkonferenz der Welthandelsorganisation, Abu Dhabi

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 29. FEBRUAR



TERMINE UNTERNEHMEN

06:45 CHE: Adecco, Jahreszahlen (9.30 h WEbcast)

07:00 DEU: Schott Pharma, Q1-Zahlen (detailliert)

07:00 DEU: Aareal Bank, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Kion, Jahreszahlen (detailliert) (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Covestro, Jahreszahlen (10.30 h Bilanz-PK, 16.00 h Analystenkonferenz) 07:00 BEL: Anheuser-Busch InBev, Jahreszahlen

07:00 CHE: Clariant, Jahreszahlen

07:00 CHE: Emmi, Jahreszahlen (9.00 h Bilanz-Pk)

07:00 DEU: SMA Solar, vorläufige Jahreszahlen

07:15 FRA: Air France-KLM, Jahreszahlen

07:30 DEU: Aixtron, Jahreszahlen

07:30 DEU: Nordex, Geschäftsbericht

07:30 AUT: Erste Group Bank, Jahreszahlen

07:30 AUT: Andritz, Jahreszahlen

07:30 FRA: Veolia Environnement, Jahreszahlen

07:30 DEU: Befesa, Jahreszahlen

07:30 DEU: Beiersdorf, Jahreszahlen

08:00 DEU: MTU, Jahreszahlen (9.30 h Bilanz-Pk)

08:00 GBR: London Stock Exchange (LSE), Jahreszahlen

08:00 GBR: Haleon, Jahreszahlen

08:00 GBR: International Consolidated Air, Jahreszahlen 08:00 IRL: CRH International Building Materials Group, Jahreszahlen 10:00 DEU: Villeroy & Boch AG, Bilanz-Pk, Mettlach

10:30 DEU: DZ Bank, Bilanz-Pk, Frankfurt

17:45 DEU: Patrizia, Jahreszahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DEU: Birkenstock, Q1-Zahlen

DEU: Puma, Capital Market Day

FRA: Valeo, Jahreszahlen

FRA: Atos, Jahreszahlen

FRA: Saint-Gobain, Jahreszahlen

ITA: Leonardo, Jahreszahlen

LUX: SES Gobal, Jahreszahlen

USA: Hewlett Packard Enterprise, Q1-Zahlen

USA: Autodesk, Q4-Zahlen

USA: Dell, Q4-Zahlen

USA: Best Buy, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Einzelhandelsumsatz 1/24

00:50 JPN: Industrieproduktion 1/24 (vorläufig)

02:30 CHN: PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 02/24 06:00 JPN: Wohnungsbaubeginne 1/24

06:30 NLD: Einzelhandelsumsatz 1/24

08:00 SWE: BIP Q4/23

08:00 SWE: Einzelhandelsumsatz 1/24

08:45 FRA: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig)

08:45 FRA: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

08:45 FRA: Erzeugerpreise 1/24

09:00 ESP: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig)

09:00 CHE: KOF Konjunkturbarometer 2/24

09:00 CHE: Seco: BIP Q4/Gesamtjahr 2023

09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 2/24

10:00 POL: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

10:00 DEU: Verbraucherpreise Hessen, Bayern, Brandenburg, Sachsen, Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen 2/24 12:00 IRL: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig)

12:00 PRT: BIP Q4/23 (2. Veröffentlichung)

14:00 DEU: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig)

14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 1/24

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

15:45 USA: MNI Chicago PMI 2/24

16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 1/24



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Fortsetzung Prozess gegen den früheren Wirecard-Vorstandschef Markus Braun, München

09:00 DEU: Im Schadenersatzprozess gegen das Lkw-Kartell verkündet das OLG München eine Entscheidung, München

10:00 DEU: Oberverwaltungsgericht Berlin verhandelt über Klage der Deutsche Umwelthilfe (DUH) zur Luftreinhaltung, Berlin

ARE: Abschluss Treffen des Rates für Auswärtige Angelegenheiten, Abu Dhabi

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 1. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Bucher, Jahreszahlen

06:45 CHE: Kuehne & Nagel, Jahreszahlen

07:00 NLD: Aegon, Jahreszahlen

07:30 DEU: Daimler Truck, Q4-Zahlen

07:30 FRA: Vallourec, Jahreszahlen

08:00 GBR: Pearson Group, Jahreszahlen

DEU: Volkswagen, Jahreszahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

USA: Kfz-Absatz 2/24



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Arbeitslosenquote 1/24

01:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 (2. Veröffentlichung) 02:45 CHN: Caixin PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24

06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig)

09:00 POL: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24

09:15 ESP: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24

09:30 CHE: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24

09:45 ITA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24

09:50 FRA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 (2. Veröffentlichung) 09:55 DEU: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 EUR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 (2. Veröffentlichung) 10:00 GRC: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24

10:00 ITA: Arbeitslosenquote 1/24

10:30 GBR: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 (2. Veröffentlichung) 11:00 EUR: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig)

11:00 EUR: Arbeitslosenquote 1/24

11:00 BEL: Arbeitslosenquote 1/24

11:00 ITA: Verbraucherpreise 2/24 (vorläufig)

12:00 ITA: BIP 2023

15:45 USA: PMI Verarbeitendes Gewerbe 2/24 (2. Veröffentlichung) 16:00 USA: Bauinvestitionen 1/24

16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 2/24 (endgültig) 16:00 USA: ISM Verarbeitendes Gewerbe 2/24



EUR: S&P Ratingergebnis Portugal



SONSTIGE TERMINE

09:30 DEU: Online-Pk Forschungsgemeinschaft Urlaub und Reisen (FUR) zu ersten Ergebnissen der Reiseanalyse 2024

HINWEIS

KOR: Feiertag, Börse geschlossen



---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 4. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Gurit, Jahreszahlen

07:00 DEU: Evonik, Jahreszahlen (9.30 h Bilanz-Pk, 14.00 h Analystenkonferenz) 07:00 SWE: Ericsson, Jahreszahlen

07:25 CHE: SNB, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: Henkel, Jahreszahlen

07:30 DEU: Sixt, Jahreszahlen

10:00 DEU: VDMA Auftragseingang 1/24



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Investitionen Q4/23

08:30 CHE: BFS: Landesindex der Konsumentenpreise 2/24 09:00 ESP: Arbeitslosenzahlen 2/24

10:30 DEU: Sentix Investorvertrauen 3/24



SONSTIGE TERMINE

DEU: Internationale Tourismus-Börse (ITB), Berlin

Partnerland ist Oman.

10.00 Eröffnungs-Pk Reiseverband DRV und Oman

18.00 Eröffnungsveranstaltung

10:30 DEU: Pk der neuen LBS Landesbausparkasse Süd (auch online), Stuttgart 11:00 DEU: Pk Vorstellung 1. Frühjahrsgutachten Bundesindustrieverband Technische Gebäudeausrüstung e.V. (BTGA), Frankfurt/M.

---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 5. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: VAT, Jahreszahlen

06:30 NLD: Redcare Pharmacy, Jahreszahlen

07:00 CHE: Lindt & Sprüngli, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Ströer, Jahreszahlen

07:00 FRA: Thales, Jahreszahlen

07:30 DEU: Bayer, Jahreszahlen

08:00 DEU: Schaeffler, Jahreszahlen

08:00 DEU: Traton, Jahreszahlen und Geschäftsbericht

08:00 GBR: Travis Perkins, Jahreszahlen

10:00 CHE: Novartis, Hauptversammlung

11:00 DEU: Debeka-Gruppe, Jahres-Pressekonferenz

12:30 USA: Target, Q4-Zahlen

14:00 USA: Nasdaq, Investor Day



TERMINE KONJUNKTUR

00:30 JPN: Verbraucherpreise Großraum Tokio, 02/24

01:30 JPN: Jibun Bank Einkaufsmanagerindex Dienste 02/24 02:45 CHN: Caixin Einkaufsmanagerindex Dienste 02/24

08:45 FRA: Industrieproduktion 01/24

09:15 SPA: PMI Dienste 02/24

09:45 ITA: PMI Dienste 02/24

09:50 FRA: PMI Dienste 02/24 (2. Veröffentlichung)

09:55 DEU: PMI Dienste 02/24 (2. Veröffentlichung)

10:00 EUR: PMI Dienste 02/24 (2. Veröffentlichung)

10:30 GBR: PMI Dienste 02/24 (2. Veröffentlichung)

10:00 ITA: BIP Q4/23 (detailliert)

11:00 EUR: Erzeugerpreise 01/24

15:45 USA: PMI Dienste 02/24 (2. Veröffentlichung)

16:00 USA: Auftragseingang 01/24

16:00 USA: ISM Dienstleistungsindex 02/24



SONSTIGE TERMINE

22:00 DEU: Deutsche Börse überprüft turnusgemäß die Zusammensetzung ihrer Dax-Indizes

DEU: Hamburg Games Conference zur Games-Wirtschaft mit Business-Fokus zum Thema «Invest in Games» (bis 06.03.)

---------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 6. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

07:30 DEU: Symrise, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk, 13.00 h Analystenkonferenz) 07:30 DEU: DHL Group, Jahreszahlen

07:30 FRA: Scor, Jahreszahlen

08:00 FRA: Dassault Aviation, Jahreszahlen

08:00 GBR: Legal + General Group, Jahreszahlen

13:30 USA: Abercrombie & Fitch, Q4-Zahlen

17:45 ITA: Pirelli, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:00 DEU: Handelsbilanz 01/24

09:30 DEU: HCOB Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 02/24

10:30 GBR: S&P Einkaufsmanagerindex Baugewerbe 02/24

11:00 EUR: Einzelhandelsumsatz 01/24

13:00 USA: MBA Hypothekenanträge

14:15 USA: ADP Beschäftigungsänderung 02/24

16:00 USA: Großhandel, Lagerbestände und Umsatz 01/24

16:00 CND: Zentralbank, Zinsentscheid

20:00 USA: Fed Beige Book



SONSTIGE TERMINE

10:30 DEU: Pk ifo-Konjunktur-Prognose Frühjahr 2024 mit ifo-Präsident Prof. Dr. Clemens Fuest und ifo-Konjunkturchef Prof. Dr. Timo Wollmershäuser, Berlin

10:30 DEU: Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), Jahres-Pk

10:30 DEU: Landesbank Baden-Württemberg (LBBW), Jahres-Pk

12:00 DEU: BGH urteilt zu Hotelkosten bei Beherbergungsverbot im Rahmen der Corona-Pandemie, Karlsruhe

---------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 7. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 CHE: Raiffeisen, Jahreszahlen (10.00 h Bilanz-Pk) 07:00 DEU: Allianz, Geschäftsbericht

07:00 DEU: Brenntag, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 07:00 DEU: Deutsche Lufthansa, Jahreszahlen

07:00 DEU: Grenke, Jahreszahlen (detailliert)

07:00 DEU: Merck KGaA, Jahreszahlen und Geschäftsbericht 07:30 DEU: Drägerwerk, Jahreszahlen (detailliert) (9.00 Telefonkonferenz) 07:30 DEU: Gea Group, Jahreszahlen (9.30 Pressekonferenz) 07:30 DEU: Hugo Boss, Jahreszahlen (detailliert)

07:30 DEU: GFT Technologies, Jahreszahlen

07:30 DEU: MLP, Jahreszahlen

07:30 DEU: ProSiebenSat.1 Media SE, Jahreszahlen (detailliert) 08:00 GBR: Aviva, Jahreszahlen

08:00 GBR: Rentokil Initial, Jahreszahlen

08:30 DEU: Continental, Jahreszahlen

11:00 DEU: GLS Bank, Jahreszahlen

17:45 FRA: Vivendi, Jahreszahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Novo Nordisk, Capital Markets Day

INT: Broadcom, Q1-Zahlen

ITA: Prada, Jahreszahlen

ITA: TIM Group, Capital Market Day

USA: Ciena Corporation, Q1-Zahlen

USA: Costco Wholesale, Q2-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

07:45 CHE: Seco, Arbeitslosenzahlen 2/24

08:00 DEU: Auftragseingang Industrie 01/24

09:00 CHE: SNB Devisenreserven 2/24

09:00 ESP: Industrieproduktion 01/24

14:15 EUR: EZB Zinsentscheidung + 14.45 Pk

14:30 USA: Handelsbilanz 01/24

14:30 USA: Produktivität Q4/23 (detailliert)

14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe

21:00 USA: Konsumentenkredite 01/24

CHN: Handelsbilanz 02/24



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: BGH verhandelt zur Erstattung von Verlusten bei unerlaubten Sportwetten

DEU: «data unplugged» - Netzwerktreffen zu Künstlicher Intelligenz u.a. mit Vortrag von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach

---------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 8. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

06:30 TWN: TSMC, Umsatz 02/24

07:00 CHE: Mikron, Jahreszaheln

08:00 GBR: Entain, Jahreszahlen

10:00 DEU: MVV, Hauptversammlung

22:00 USA: Oracle, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Handels- und Leistungsbilanz 01/24

08:00 DEU: Erzeugerpreise 01/24

10:00 ITA: Erzeugerpreise 01/24

08:00 DEU: Industrieproduktion 01/24

11:00 EUR: BIP Q4/23 (3. Veröffentlichung)

14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/23



SONSTIGE TERMINE

09:00 Der Bundesgerichtshof entscheidet zur Gültigkeit von während Corona gefassten Beschlüssen einer Eigentümergemeinschaft

HINWEIS

RUS: Feiertag, Börse geschlossen



---------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 11. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: Hypoport, Jahreszahlen

07:00 DEU: LEG Immobilien, Jahreszahlen

17:00 DNK: Carlsberg, Hauptversammlung



DEU: Alstria Office REIT, Jahreszahlen



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: BIP Q4/23 (detailliert)

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 01/24

09:00 CHE: Seco: Konsumentenstimmungsindex 2/24



SONSTIGE TERMINE

EUR: Treffen der Euro-Gruppe



---------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 12. MÄRZ



TERMINE UNTERNEHMEN

06:00 CHE: Tecan Group, Jahreszahlen

07:00 DEU: Wacker Chemie, Jahreszahlen

07:00 DEU: Fuchs, Jahreszahlen

07:00 DEU: Siltronic, Jahreszahlen

07:30 DEU: TAG Immobilien, Jahreszahlen

10:30 CHE: Roche, Hauptversammlung



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

ITA: Assicurazioni Generali, Jahreszahlen

DEU: Encavis, 8th SMC Impact Investment Day, München



TERMINE KONJUNKTUR

00:50 JPN: Erzeugerpreise 2/24

06:30 NLD: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig)

08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 2/24

08:00 DEU: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig)

12:00 PRT: Verbraucherpreise 2/24 (endgültig)

13:30 USA: Verbraucherpreise 2/24

13:30 USA: Realeinkommen 2/24



SONSTIGE TERMINE

09:00 DNK: Lego Jahreszahlen, Billund



10:00 DEU: Jahres-Pk Verband Deutscher Reeder (VDR), Hamburg

10:00 DEU: Hybride Pk Gesamtverband Kommunikationsagenturen (GWA) Frühjahrsmonitor, Frankfurt/M.

11:00 DEU: Jahrespressegespräch 2024 der NRW.Bank (auch online), Düsseldorf

13:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Lufthansa Technik AG, Hamburg

13:00 DEU: Wirtschaftskonferenz des Wirtschaftsforums der SPD - Wachstumsmotor Transformation: Standortpolitik in Deutschland, Europa und der Welt u.a. mit Vizekanzler und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, SPD-Parteivorsitzende Lars Klingbeil und Katarina Barley, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, BErlin

BEL: Treffen der EU-Finanzministerinnen und Finanzminister, Brüssel

USA: Biden empfängt Polens Präsident Duda und Ministerpräsident Tusk im Weißen Haus, Washington

----------------------------------------------------------------------------------------

°