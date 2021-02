Wall Street-Insiderin Sandra Navidi spricht im w:o TV-Interview über das Verhältnis der Börsenprofis zum Bitcoin. Das Milliarden-Investment von Elon Musk sieht sie kritisch und warnt vor einer Krypto-Blase.

Was halten Hedgefonds-Größen wie Anthony Scaramucci, Wall Street-Legenden wie Michael Novogratz und Warren Buffett sowie Microsoft-Gründer Bill Gates von Bitcoin und Co.? Das verrät Sandra Navidi von Beyond Global im Gespräch mit wallstreet:online TV.

Sie selbst kenne aus ihrem Umfeld an der New Yorker Börse niemanden, der aus persönlicher Überzeugung in Kryptowährungen investiert habe, sondern lediglich zur Spekulation oder um von dem aktuellen Hype zu profitieren.