BITCOIN wird offizielles Zahlungsmittel in El Salvador! (Historisch) Bitcoin schreibt ein weiteres Mal Geschichte. Bitcoin reift, wächst und die Adaption schreitet voran. Bitcoin wird trotz aller Unkenrufe Geld. Erstmals wird Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel in einem Land eingeführt (El Salvador). Wie es dazu kam, was dies bedeutet, was die Auswirkungen sind und warum Elon Musk immer mehr Reputation verliert.